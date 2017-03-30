В Астане мошенник предлагал помощь людям с плохой кредитной историей

По подозрению в мошенничестве столичными полицейскими задержан 29-летний житель Карагандинской области, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД астаны.





В УВД района «Есиль» обратилась жительница Астаны, сообщив, что неизвестный обманным путем завладел ее деньгами в сумме 27 000 тенге, которые она перевела через «Киви-кошелек» на номер 87477694569.





Установлено, что подозреваемый разместил в интернете на сайте «ОLX» объявление с текстом: «Помогу оформить кредит лицам с плохой кредитной историей и ИП», и указал номер телефона. Подозреваемый представился сотрудницей кредитной фирмы по имени «Алма» и вел с потерпевшей переписку по WhatsApp, где разъяснял, каким способом необходимо перечислить деньги за свои услуги и получить кредит в банке.





Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных раследований по статье «мошенничество» 190 УК РК. Проводится расследование. Проверяется причастность задержанного к другим правонарушениям.





Полиция Астаны просит граждан, пострадавших от аналогичных противоправных действий задержанного, обратиться по следующим телефонам: 8(7172)71-65-43, 71-65-63, 87027970999.





Также полицейские столицы просят граждан быть бдительными, никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщать свои паспортные данные, пароли от личных кабинетов онлайн-сервисов и реквизиты банковских карт посторонним лицам! Никогда и ни под каким предлогом не передавать и не переводить денежные средства незнакомым лицам!





Если Вы стали жертвой или свидетелем мошенничества – немедленно сообщите в полицию по телефону 102.