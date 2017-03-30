Осторожно, весеннее обострение. Как вести себя в обществе человека с нестабильной психикой

В Казахстане людей с психическими расстройствами становится больше с каждым годом.

Весна - время обновлений. Пробудившись после зимней спячки, люди испытывают прилив сил и энергии. Но приходу тепла радуются не все, для некоторых это время непростых испытаний, особенно для людей с не стабильной психикой.





Что такое весеннее обострение и как оно действует на людей, в интервью Zakon.kz рассказала старший врач Республиканского научно-практического центра психического здоровья Наталья Логачева





- Весна – это период активного пробуждения после длительного зимнего сна. Весеннее обострение начинается с первым приходом тепла и мучает людей, страдающих психическими и соматическими отклонениями. Приход весны чувствуют на себе люди с расшатанной психикой, особенно наши пациенты.





- Почему именно весной люди особенно уязвимы?





- За зиму у организма иссякают резервы, к этому времени замедляются обменные процессы. Усиливается солнечная радиация, которая активирует процессы и создает дополнительную нагрузку на психику. Не стоит забывать об изменчивости атмосферного давления. В этот период обостряются заболевания, связанные с сосудами головного мозга.

Многие продукты теряют энергетическую ценность, начинается весенний авитаминоз, гиповитаминоз, также сказывается недостаток минералов и микроэлементов. За зиму ослабляется организм после принесённых заболеваний, это может стать причиной срывов, депрессий. Это не полный перечень причин, но основной.





- Кто подвержен весеннему обострению?





- Весеннее обострение это период, который под силу пережить каждому. Есть категория людей, которые наиболее подвержены затяжным стрессам, депрессиям, апатиям. Это пенсионеры, молодые люди с изменчивым гормональным фоном, люди употребляющие психоактивные вещества и имеющие соматические нарушения.





- Нередки случаи, когда люди с нестабильной психикой становятся зачинщиками конфликтов. Как поступать в таких ситуациях?





- Вероятность встретить на улице больных с заметным обострением психических расстройств не велика. В основном в этот период они все находятся в стационаре. Соглашусь с тем, что весной становится больше людей проявляющих агрессию. Если вдруг в транспорте вы столкнулись с человеком ведущим себя неадекватно, проявляющим агрессию, не соблюдающим правил личной гигиены и часто одетом не по сезону, советую не вступать с ними в диалог. Желательно дистанцироваться, не делать замечаний и не смеяться над ними. Если же вы стали свидетелем агрессивного поведения, то необходимо вызвать полицию и скорую помощь.





- Негатива особенно много в социальных сетях, на дороге, как поступать в такой ситуации?





- Как везде, так и в Сетях сидят многие, в том числе и наши пациенты. Они выбрасывают много негатива. Желательно не вступать в диалог, игнорировать.





- Как можно справиться с сезонным обострением?





- Профилактировать весенние обострения можно и нужно. Однако нельзя ограничиться несколькими универсальными советами. Необходимо учитывать физическое состояние организма, индивидуальные параметры нервной системы, социальные и внешние факторы. Для психических больных подбирается профилактическая программа с применением психофармакологических средств.

Советуем не употреблять психоактивные вещества, пройти курс витаминотерапии, больше бывать на солнце, заниматься спортом, по мере сил и возможностей не забывать о здоровом сне.





Если человек испытывает утомляемость, нарушение сна, тревожность и снижения качества жизни, то в таких моментах стоит обратиться к врачу-психиатру. Начальные формы весеннего обострения хорошо лечатся амбулаторно, для этого совсем не обязательно ложиться в стационар. Помните, что лучше предотвратить болезнь или начать лечить ее на ранней стадии, чем запускать недуг.





Диляра Азанбекова