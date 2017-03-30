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Новости за сегодня

Нацкомпании за прошлый год получили 240 млрд. тенге чистой прибыли

 

Нацкомпании вновь становятся прибыльными. По итогам 2016 года они получили 240 миллиардов чистой прибыли, несмотря на убытки в последнем квартале

Получить прибыль нацкомпаниям удалось за счет масштабного сокращения расходов

Национальным компаниям удалось завершить 2016 год в плюсе, несмотря на получение убытков в последнем квартале года. По итогам прошлого года совокупная чистая прибыль нацкомпаний (до налогообложения) составила 240 миллиардов тенге. В 2015 году, напомним, госсектор зафиксировал убыток в размере 449 миллиардов тенге.

Положительный результат деятельности в прошлом году был получен благодаря эффективной деятельности нацкомпаний в течение первых трех кварталов года. В первой половине года нацкомпании совокупно показали прибыль в размере 146 милилардов тенге, этот успех был закреплен итогами 3 квартала - плюс еще 115,5 миллиарда тенге чистого результата.

Однако, в конце года эта серия побед внезапно прекратилась, и за 4 квартал 2016 года национальные компании зафиксировали убыток в сумме 21,4 миллиарда тенге.

Средний уровень рентабельности производства в 2016 году составил 14%, если не учитывать результаты убыточного 2015 года, то это довольно скромный уровень эффективности деятельности нацкомпаний в течение последних 5 лет.

 

 

Для того, чтобы вернуться к прибыльности деятельности в 2016 году, нацкомпании резко сократили объем своих расходов. За прошлый год на производство, персонал, реализацию товаров и прочие затраты было израсходовано порядка 1,7 триллиона тенге. Это на 44% меньше суммы расходов нацкомпаний в 2015 году. В абсолютном выражении сумма сокращения превысила 1,3 триллиона тенге.

Надо отметить, что приток доходов в 2016 году также замедлился, но сокращение было менее существенным, чем оптимизация расходов. За 2016 год совокупный объем доходов нацкомпаний уменьшился на 25%, или на 625 миллиардов тенге, по сравнению с 2015 годом и превысил 1,9 триллиона тенге.

Наиболее активно уменьшалась выручка от основной деятельности, продажи товаров и услуг - приток таких доходов за год уменьшился на 511 миллиардов тенге. Доходы от финансирования также сократились, на 140,5 миллиарда тенге. Зато увеличились поступления прочих доходов, в т.ч. помощь акционеров, - на 27 миллиардов тенге.

 

 

В настоящее время в стране проходит масштабная программа приватизации госактивов до 2020 года.

Главная цель приватизации - повышение эффективности экономики Казахстана путем передачи государственных активов частным инвесторам, заинтересованным в их развитии. По плану, до 2020 года доля государственной собственности должна быть доведена до уровня стран ОЭСР - 15% от ВВП.

В рамках плана приватизации Фонд «Самрук-Қазына» реализует в конкурентную среду 215 активов, которые разделены на два пула. В первый вошли 45 крупных активов, из которых 6 будут выведены на IPO - это КТЖ, Самрук-Энерго, Казатомпром, Казпочта, КМГ и Эйр Астана. Во второй включены 170 компаний, их передача в конкурентную среду будет осуществляться преимущественно посредством электронного аукциона.

Критерии отбора активов учитывают несоответствие основному профилю деятельности; присутствие на рынке других частных компаний, осуществляющих аналогичные виды деятельности; отсутствие стратегической важности и влияния на вопросы обеспечения национальной безопасности, обороноспособности государства и правопорядка; отсутствие общественной значимости при выполнении государством функций по социальной поддержке населения.

В остальных случаях (если на рынке нет таких компаний, либо они стратегически важны и социально значимы) предполагается, что компания может быть приватизирована частично, либо через фондовый рынок, либо через аукцион/конкурс с возможным привлечением стратегического инвестора. При этом контрольный пакет акций остается в группе Фонда, а его размер определяется степенью стратегической и социальной значимости компании.

 

 

30 марта 2017, 11:05
Источник, интернет-ресурс: Finprom.kz

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