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Новости за сегодня

Бакытжану Сагинтаеву представили передовые агротехнологии Актюбинской области

 

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев в ходе рабочей поездки в Актюбинскую область посетил один из крупнейших тепличных комплексов региона, сообщает Primeminister.kz.

В ходе посещения объекта Премьер-министра РК ознакомили с работой газотурбинной станции, тепличным помещением, где применяются голландские технологии выращивания овощей, а также продемонстрировали выставку сельхозтехники и оборудования.

Комплекс «Грин Хаус Казахстан», построенный по голландской технологии, осуществляет свою деятельность в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития при поддержке АО «КазАгроФинанс». Реализация проекта позволила полностью обеспечить потребность области свежими овощами за счет собственного производства, а также поставлять излишки продукции на экспорт.

Премьер-министру доложили о проводимой работе по увеличению экспорта, а также о выполнении поручений главы государства, обозначенных в Послании Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», в частности по повышению уровня переработки сельхозпродукции, восстановлению орошаемых земель, созданию сельхозкооперативов, а также развитию науки в сфере сельского хозяйства.

Стоит отметить, что развитие АПК обозначено одним из приоритетных направлений для страны на ближайшее будущее. В этой связи с 2017 года Правительство начало реализацию новой Госпрограммы развития АПК на 2017-2021 годы, основной целью которой является повышение урожайности, а также увеличение доли переработки и загрузки предприятий отрасли.

 

30 марта 2017, 11:08
Источник, интернет-ресурс: Премьер-Министра РК

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