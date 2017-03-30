Рынок зарплатных проектов по платежным картам за март 2017 года

Аудитория зарплатных проектов продолжает увеличиваться, рост за 2016 год на 136,3 тысячи человек. Банки переводят держателей зарплатных карт на позиции привилегированных клиентов, на сегодня уже 13 БВУ предлагают льготные условия по кредитным продуктам.

Рынок зарплатных проектов увеличивается быстрее, чем целевая аудитория сектора. Количество наемных работников за 2016 год выросло на 2,2% (136,3 тыс) и достигло 6,36 млн человек.

В тоже время количество активных дебетных карточек увеличилось на 8,6%, или на 550 тыс. единиц, и составило 6,93 млн.

По итогам 2016 года республиканский фонд заработной платы обеспечил 66,8% денежного оборота платежных карт. Годом ранее этот уровень оценивался в 75,6%.

С учетом показателей по среднемесячным окладам за год одна зарплатная карта может обеспечить около 1,7 млн тенге оборота ежегодно (или 143,1 тыс. тенге ежемесячно).

Для универсальных банков участники зарплатных проектов наиболее надежный класс клиентов: долгосрочные отношения, стабильные денежные потоки, финансовая прозрачность.

Комиссии по обслуживанию таких карточек у банков не сильно отличаются друг от друга, как и комиссия за обналичивание средств, поэтому БВУ предлагают для клиентов своего зарплатного проекта преимущества при предоставлении кредитных продуктов.

Так, Народный Банк, у которого в обращении по последним данным 3,1 млн зарплатных карточек, предлагает «зарплатникам» льготы по кредитным продуктам - сниженная процентная ставка, большая максимальная сумма кредита и автокредит без первоначального взноса на новый автомобиль.

БЦК и Altyn Bank выдают кредиты со ставкой на 1 процентный пункт ниже, чем для клиентов внезарплатного проекта. У Forte для участников зарплатного проекта комиссия за организацию кредита ниже на 1,5 п.п., чем для остальных физлиц. Цеснабанк выдает беззалоговые кредиты только участникам своего зарплатного проекта.

Льготные условия по кредитным продуктам также предлагают еще 8 БВУ.