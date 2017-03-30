В 4 квартале 2016 года среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили 80 741 тенге

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в 4 квартале 2016 года составили 80 741 тенге и увеличились по сравнению с 4 кварталом 2015 года на 10,7%. При росте цен на потребительские товары и услуги за этот период на 9,5% в реальном выражении денежные доходы населения увеличились на 1,1%.

Максимальное значение среднедушевых номинальных денежных доходов населения в 4 квартале 2016 года отмечается в Атырауской области, где показатель превысил среднереспубликанский уровень в 1,7 раза.

Регионами с самыми низкими доходами остаются Южно-Казахстанская и Жамбылская области, величина доходов населения которых составляет 53,0-58,9% от республиканского уровня.

Разница между максимальным и минимальным значениями среднедушевых номинальных денежных доходов населения среди регионов в 4 квартале 2016 года составила 3,3 раза (в 4 квартале 2015 года - 4,2 раза).