Алихан Идрисов: Я хочу, чтобы люди пришли на наш концерт отдохнуть душой

Уже три года подряд в «Астана Опера» проходит необычный концерт «Мелодии экрана», билеты на который раскупают очень быстро. В чем секрет успеха программы, знает автор проекта Алихан Идрисов , передает пресс-служба театра.

8 апреля на сцене Камерного зала пройдет концерт «Мелодии экрана: Перезагрузка». В отличие от предыдущих двух концертов из этой серии, программа была полностью обновлена. Так, вниманию публики предложат композиции из кинофильмов, сопровождаемые видеорядом: «Меня зовут Кожа», «Кыз Жибек», «Ангел в тюбетейке», «Волчонок среди людей», «Иван Васильевич меняет профессию», «Девчата», «Человек-амфибия», «Большая перемена», «Ирония судьбы, или с легким паром», «Игла», «Бригада» и др.





- Я очень рад, что у нас есть свои постоянные слушатели, публика с нетерпением ждет концерт. Мне очень хочется, чтобы зрители пришли и отдохнули душой, отвлеклись от суеты, а мелодии фильмов прошлых лет пробудили в них светлые воспоминания, подарили хорошее настроение. Все произведения, включенные в программу, прозвучат в классической обработке, для них я сделал аранжировку сам. Будут использованы национальные инструменты: домбра, кобыз, дудук, а также для исполнения некоторых современных композиций мы задействуем электрогитару, - отметил автор концерта Алихан Идрисов.

Композиции из известных и всеми любимых кинофильмов прозвучат в исполнении прекрасных солистов – Заслуженных деятелей Казахстана Сундета Байгожина и Жана Тапина, а также Татьяны Вицинской, Рамзата Балакишиева, Салтанат Бекмаганбетовой, Елтая Мустанова, Казбека Досмухамбетова, Александра Красикова, Ержана Саипова и др.





В концерте участвуют коллективы театра - Камерный оркестр, Камерный хор, мужской хор и детский хор театра «Астана Опера», главный хормейстер – Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов. Режиссер – Наталья Кагадий.

Ведущая – Маржан Жакенова.



