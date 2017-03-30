Назначен Председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК

Им стал Жомарт Жумагалиевич Нуркенов.

Жомарт Нуркенов ранее работал руководителем аппарата акима Акмолинской области.

Свою трудовую деятельность начинал с территориального управления Министерства сельского хозяйства. Продолжительное время проработал в территориальных инспекциях Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК.

В период с 2013 по 2016 годы назначался акимом Атбасарского и Аршалинского районов Акмолинской области.