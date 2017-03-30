Назначен Председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК
Им стал Жомарт Жумагалиевич Нуркенов.
Жомарт Нуркенов ранее работал руководителем аппарата акима Акмолинской области.
Свою трудовую деятельность начинал с территориального управления Министерства сельского хозяйства. Продолжительное время проработал в территориальных инспекциях Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК.
В период с 2013 по 2016 годы назначался акимом Атбасарского и Аршалинского районов Акмолинской области.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.