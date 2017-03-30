В сети назвали болью и мраком украинский промо-ролик к «Евровидению-2017»
30 марта 2017, 11:37
«Даже студенты лучше сделают. Но это просто дно, ребята. В стране столько талантов, и это на выходе. Жесть. Боль и мрак. За державу обидно».
В сети высмеяли промо-ролик о Киеве, выпущенный к музыкальному конкурсу «Евровидение-2017». Видео было опубликовано 28 марта в Facebook-аккаунте МИД Украины, передает Lenta.ru.
Многих пользователей социальной сети возмутил монтаж ролика и звучащая за кадром музыка. «Сценарий, монтаж — боль. Но еще печальнее — музыкальное сопровождение», — отметил один из них.
«Даже студенты лучше сделают. Но это просто дно, ребята. В стране столько талантов, и это на выходе. Жесть. Боль и мрак. За державу обидно», — расстроился другой.
Некоторые заметили, что показанный в промовидео Киев разительно отличается от настоящего. «Мне одному показалось, что я в каком-то другом Киеве живу? "Безопасный общественный транспорт"? Хм», — поинтересовался пользователь с ником Мультфільм Гагарін.
«Вы оторваны от реальности! Зачем формировать у гостей ожидания, которые разобьются об таксистов-фильтровщиков в аэропортах, маршрутки, трамваи и даже городскую электричку? Как мы готовимся?» — поинтересовался другой.
Полуфиналы конкурса «Евровидение-2017» должны пройти на Украине 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая. Страна получила право принимать международный конкурс после победы в 2016-м певицы Джамалы, исполнившей песню «1944».
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