В сети назвали болью и мраком украинский промо-ролик к «Евровидению-2017»

В сети высмеяли промо-ролик о Киеве, выпущенный к музыкальному конкурсу «Евровидение-2017». Видео было опубликовано 28 марта в Facebook-аккаунте МИД Украины

Многих пользователей социальной сети возмутил монтаж ролика и звучащая за кадром музыка. «Сценарий, монтаж — боль. Но еще печальнее — музыкальное сопровождение», — отметил один из них.





«Даже студенты лучше сделают. Но это просто дно, ребята. В стране столько талантов, и это на выходе. Жесть. Боль и мрак. За державу обидно», — расстроился другой.





Некоторые заметили, что показанный в промовидео Киев разительно отличается от настоящего. «Мне одному показалось, что я в каком-то другом Киеве живу? "Безопасный общественный транспорт"? Хм», — поинтересовался пользователь с ником Мультфільм Гагарін.