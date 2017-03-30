Необычный для угона транспорт фигурирует в сводках полиции регионов
30 марта 2017, 11:42
Транспорт вернули владельцам.
ГАЗель и экскаватор угнали в Акмолинской и Павлодарской областях, передает Zakon.kz.
По сообщению пресс-службы ДВД Павлодарской области, в Павлодаре мужчина угнал ГАЗель, принадлежащую индивидуальному предпринимателю. Сотрудники полиции при объезде маршрута увидели увидели схожую по ориентировке машину и приняли меры к ее задержанию. За рулем находился 30-летний мужчина, который был пьян. Угнанный автомобиль полицейские вернули законному владельцу. В отношении задержанного начато досудебное расследование по ст.200 УК РК – неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
В Акмолинской области полицейские задержали подозреваемого в угоне экскаватора и краже грузового контейнера.
Преступление было совершено летом прошлого года. 4 июня 2016 года с заявлением о краже экскаватора обратилась 36- летняя женщина, являющаяся директором одного из предприятий в поселке Косшы Целиноградского района. Материальный ущерб составил 12 млн тенге. По словам женщины, экскаватор они арендовали для строительных работ. Вечером владелец техники оставил транспортное средство на территории, откуда его угнали ночью неизвестные лица.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции личность злоумышленника была установлена. Им оказался 31- летний житель села Кошкарбаева Целиноградского района, который ранее работал охранником на данном предприятии.
По словам подозреваемого, угнанное транспортное средство он попытался продать, но не успел. В настоящее время транспорт изъят и по окончанию следственных действий будет возвращен законному владельцу.
В ходе следствия сотрудниками полиции также было установлено, что кроме задержанный мужчина совершил еще одно преступление. Так, в мае прошлого года в дежурную часть Целиноградского РОВД обратился 62- летний житель Астаны, и сообщил, что со строящегося объекта украли 40- тонный контейнер. Ночью кто-то погрузил контейнер с помощью эвакуатора в «Камаз». Сумма ущерба составила около 400 000 тенге.
"Данный гражданин на не принадлежащей ему грузовой автомашине с погрузчиком ночью вывез контейнер в неизвестном направлении, предварительно сговорившись с действующими охранниками данного предприятия. По словам подозреваемого, контейнер он продал третьему лицу за 200 000 тенге. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 188 УК РК. РК, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие", - сообщили в полиции.
фото: Naviny.by
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