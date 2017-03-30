Поддельная продукция на витринах магазинов!
30 марта 2017, 11:51
Журналисты программы "Аналитика" на Первом канале Евразия провели собственное расследование.
Только за 2016 год Службой Экономических расследований выявлено 130 предпринимателей, производящих контрафактный товар. Подделкой чаще всего оказываются моторные масла, алкоголь и молочная продукция.
Часто на витринах можно найти продукты, состав которых далёк от указанного на этикетках. К примеру, порошковое молоко смело подписывают емким словом "цельное". Прилавки магазинов наполнены курятиной, нашпигованной антибиотиками.
Однако устойчивые бактерии благополучно развиваются в организме людей, тем самым убивая их. Контрафактные товары, в первую очередь, бьют по здоровью потребителей.
Плохо быть обманутым, но хуже погибнуть от недоброкачественной продукции. Как отличить подделку от оригинала? И какое наказание грозит тем, кто играет со здоровьем потребителей?
Журналисты программы "Аналитика" на Первом канале Евразия проводят собственное расследование, общаясь с эксперты пищевой промышленности, врачами-эндокринологами и психологами.
Подробности смотрите в "Аналитике" в это воскресенье, в 20:00. Защитите себя и своих близких.
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