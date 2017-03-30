Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Поддельная продукция на витринах магазинов!

30 марта 2017, 11:51

Журналисты программы "Аналитика" на Первом канале Евразия провели собственное расследование.

Только за 2016 год Службой Экономических расследований выявлено 130 предпринимателей, производящих контрафактный товар. Подделкой чаще всего оказываются моторные масла, алкоголь и молочная продукция.

Часто на витринах можно найти продукты, состав которых далёк от указанного на этикетках. К примеру, порошковое молоко смело подписывают емким словом "цельное". Прилавки магазинов наполнены курятиной, нашпигованной антибиотиками.

Однако устойчивые бактерии благополучно развиваются в организме людей, тем самым убивая их. Контрафактные товары, в первую очередь, бьют по здоровью потребителей.

Плохо быть обманутым, но хуже погибнуть от недоброкачественной продукции. Как отличить подделку от оригинала? И какое наказание грозит тем, кто играет со здоровьем потребителей?

Журналисты программы "Аналитика" на Первом канале Евразия проводят собственное расследование, общаясь с эксперты пищевой промышленности, врачами-эндокринологами и психологами.

Подробности смотрите в "Аналитике" в это воскресенье, в 20:00. Защитите себя и своих близких.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
3 -, . - . обновить код
Новости партнеров
Загрузка...