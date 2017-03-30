С 1 апреля авиаперевозчики обязаны будут подавать информацию о товарах до их ввоза на территорию ЕАЭС

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 158 от 1 декабря 2015 года о введении обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) воздушным транспортом вступает в силу 1 апреля 2017 года.

Согласно документу, авиаперевозчик до прибытия на союзную территорию должен будет подать таможенному органу сведения о воздушном судне и маршруте полета, в том числе знаки национальной принадлежности и регистрационные знаки воздушного судна, наименование эксплуатанта, номер рейса, аэропорты убытия и прибытия, планируемое время прибытия.

Кроме стандартных сведений о товаре, содержащихся в транспортных документах, авиаперевозчики заведомо должны будут уведомлять о наличии на борту товаров, ввоз которых органичен либо запрещен на территорию Союза. Информировать таможенные службы нужно будет также о ввозе таких категорий товаров, как оружие, боеприпасы, лекарственные средства, в составе которых содержатся наркотические, сильнодействующие средства, психотропные и ядовитые вещества.

Таможенный орган откажет в принятии предварительной информации (ПИ) в случае ее недостоверности, неполноты либо несоответствия техническим требованиям. При этом госрегулятор обязан будет обосновать свой отказ. После исправления недостатков авиаперевозчик сможет повторно подать ПИ.

Товары, в отношении которых не представлена предварительная информация, будут отнесены к области риска. Кроме этого, в проекте Таможенного кодекса ЕАЭС закреплено право на национальном уровне устанавливать ответственность за непредставление информации.

Решение Коллегии ЕЭК позволит уполномоченным органам заведомо до прибытия судна в аэропорт определиться с формой таможенного контроля, выявить товары, требующие повышенного внимания, тем самым сократить время разгрузки борта и время выпуска остальных товаров на борту.

Следующим шагом в части совершенствования института предварительного информирования в Союзе станет расширение состава представляемой информации сведениями, используемыми в целях ускорения совершения таможенных операций. В проекте Таможенного кодекса ЕАЭС закреплены нормы, которые позволят использовать предварительную информацию в качестве уведомления о прибытии, декларации транспортного средства международной перевозки, транзитной декларации и др. В настоящее время Комиссия совместно с уполномоченными органами государственной власти и бизнеса стран ЕАЭС разрабатывают решения, которые реализуют эти нормы по каждому виду транспорта.

В Комиссии подчеркивают уникальность института предварительного информирования, состоящую в полном отсутствии бумажного документооборота. До появления этого института во взаимоотношениях участников внешнеэкономической деятельности и государственных контролирующих органов не было технологии, в которой отсутствуют документы на бумажных носителях. Решение № 158 является очередным шагом к цифровой трансформации ведения внешнеэкономической деятельности в Союзе.