В Синьцзяне для борьбы с экстремизмом запретят носить "ненормальные бороды"

Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР в целях борьбы с религиозным экстремизмом введут запрет на ношение "ненормальных бород", а также ряд других мер, сообщает местный сайт "Тяньшань ван",

Согласно информации на сайте, свод правил был принят в среду на сессии собрания народных представителей (СНП) Синьцзяна. Новые правила вступают в силу с 1 апреля 2017 года.

Помимо запрета на ношение "ненормальной бороды", запрещается распространение экстремистской идеологии, вмешательство в свободу вероисповедания других граждан, вмешательство в проведение траурных или свадебных церемоний других лиц, запрещено вмешиваться в культурную и развлекательную деятельность, "отвергать радио и телевидение".





Кроме этого, запрещается ношение в общественных местах одежды, полностью закрывающей лицо и тело, а также ношение экстремисткой атрибутики. Сотрудники аэропортов, железнодорожных станций и остановок общественного транспорта должны не допускать в транспорт людей в такой одежде и сообщать об этом правоохранительным органам.





Запрещается вступление в брак или его расторжение лишь на основе религиозных методов, не соблюдая юридические формальности государства, запрещается народное образование, вмешательство в работу государственной системы образования. Согласно регламенту, запрещается порча государственного и частного имущества, печать и распространение экстремистских материалов, вмешательство в реализацию политики по контролю за рождаемостью и другие меры.





Ранее заместитель председателя постоянного комитета законодательного собрания Синьцзяна Дун Синьгуан заявил, что власти района планируют в 2017 году принять свод правил, направленных на борьбу с экстремизмом. По его словам, СУАР остро нуждается в принятии как свода правил, так и закона по кибербезопасности. В августе 2016 года власти района приняли собственную версию антитеррористического закона. Дун Синьгуан также отмечал, что правила по борьбе с экстремизмом отличаются от антитеррористического закона тем, что направлены на предотвращение распространения экстремистских идей, в то время как в законе упор делается на борьбу с террористической активностью.





На территории Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), по данным китайских властей, действует террористическая группировка "Восточный Туркестан", которую Пекин обвиняет в попытках раскола страны и в связях с международными террористическими организациями, в частности, "Аль-Каидой" (запрещена в РФ). Как сообщалось в СМИ, "Восточный Туркестан" вербует местных жителей и отправляет их в лагеря подготовки экстремистов в Сирии и Ираке.