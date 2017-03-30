В центрах занятости крупнейших городов Казахстана внедрены электронные очереди

Для улучшения сервиса оказываемых услуг в центрах занятости населения (далее - ЦЗН) Алматы, Астаны и Шымкента внедрили электронные очереди.

До конца этого года электронные очереди будут внедрены в ЦЗН во всех областных центрах республики.

Кроме того, в 172 центрах обслуживания населения (далее - ЦОН) уже организовано 206 рабочих мест для сотрудников центров занятости. То есть теперь граждане, которые ищут работу, могут обращаться за помощью и в ЦОНы. В ближайшее время сотрудники ЦЗН появятся в оставшихся 98 ЦОНах.

Напомним, Министерство труда и социальной защиты населения РК (далее - МТСЗН) совместно с местными исполнительными органами проводит переформатизацию центров занятости. В ЦЗН будут внедрены новые стандарты оказания услуг, направленные на повышение потенциала граждан с учетом их индивидуальных возможностей на рынке труда. Центры занятости будут преобразованы из государственных учреждений в государственные коммунальные предприятия на праве хозяйственного ведения. Это должно позволить, как и в частном секторе оплачивать труд работников ЦЗН по конечному результату.

Также предусматривается оснащение новыми компьютерами, установление программных комплексов, обеспечивающих доступ работников центров занятости ко всем информационным системам МТСЗН и эталонным базам.