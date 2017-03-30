В соответствии с подпунктом 5-5) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 12 июня 2003 года «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий» утверждены Правила присвоения персональных идентификационных номеров-кодов на табачные изделия.

ПИН-коды присваиваются физическим или юридическим лицам, осуществляющим производство и (или) импорт табачных изделий (далее - заявители), и каждой марке табачных изделий, производимой в Республике Казахстан или ввозимой на территорию Республики Казахстан.

Заявители, состоящие на регистрационном учете по месту нахождения (жительства) и (или) регистрации объектов налогообложения и объектов, связанных с налогообложением, посредством информационной системы направляют в уполномоченный орган в области производства и оборота табачных изделий (далее - уполномоченный орган) заявку на присвоение ПИН-кода (-ов) на табачное (-ые) изделие (-я) по форме согласно приложению 1 к Правилам не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до начала осуществления производства и (или) импорта табачных изделий.

Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления электронной заявки осуществляет присвоение ПИН-кодов посредством включения его в сводный реестр персональных идентификационных номеров-кодов на табачные изделия согласно приложению 2 к Правилам.

Заявка на присвоение ПИН-кодов может содержать несколько марок табачных изделий, при этом каждой марке табачных изделий присваивается индивидуальный ПИН-код, который не может использоваться для других марок табачных изделий.

В случае импорта (ввоза) на территорию Республики Казахстан одинаковых марок табачных изделий несколькими заявителями, заявка на присвоение ПИН-кодов подается каждым заявителем отдельно.

При построении ПИН-кода в информационной системе используется структура ПИН-кода по форме согласно приложению 3 к Правилам.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.