Если бы «Зверопой» снимали в Казахстане

На странице _salem_insta разместили видеоролик, где на фрагмент мультфильма "Зверопой" наложили песни известных казахстанских исполнителей.





По сюжету анимационного произведения каждое животное мечтает стать звездой. Слониха, баран, бык, и даже хрюшка, буквально все рвутся к славе. Звери поднимаются на сцену попытать счастья в сфере шоу-бизнеса, в то время как их оценивают жюри.









Неизвестные авторы одарили героев мультфильма голосами казахстанских звезд. Буйвол запел голосом МС Сайлаубека, верблюд голосом Димаша Кудайбергенова, а крокодил голосом певца Кентала.

Также можно услышать голоса Али Окапова, Заттыбека Көпбосынова, Нурлана Абдуллина, Турсынбека Қабатова, Ninetyone, Айкына и многих других.



