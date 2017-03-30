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Если бы «Зверопой» снимали в Казахстане

30 марта 2017, 12:13

Авторы одарили героев мультфильма голосами казахстанских звезд. Буйвол запел голосом МС Сайлаубека, верблюд голосом Димаша Кудайбергенова

На странице _salem_insta разместили видеоролик, где на фрагмент мультфильма "Зверопой" наложили песни известных казахстанских исполнителей.

По сюжету анимационного произведения каждое животное мечтает стать звездой. Слониха, баран, бык, и даже хрюшка, буквально все рвутся к славе. Звери поднимаются на сцену попытать счастья в сфере шоу-бизнеса, в то время как их оценивают жюри.


Неизвестные авторы одарили героев мультфильма голосами казахстанских звезд. Буйвол запел голосом МС Сайлаубека, верблюд голосом Димаша Кудайбергенова, а крокодил голосом певца Кентала.
Также можно услышать голоса Али Окапова, Заттыбека Көпбосынова, Нурлана Абдуллина, Турсынбека Қабатова, Ninetyone, Айкына и многих других.


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