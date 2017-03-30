В автокатастрофе в Техасе погибли 12 прихожан баптистской церкви
30 марта 2017, 12:16
Обстоятельства ДТП выясняются, пока неясно, по чьей вине произошла авария.
В США в результате крупного дорожно-транспортного происшествия погибли 12 человек, трое получили ранения, сообщает Русская служба BBC.
Авария произошла на дороге в штате Техас. Небольшой автобус, принадлежавший местной церкви, столкнулся с пикапом.
В автобусе находились прихожане Первой баптистской церкви города Нью-Браунфелс, возвращавшиеся домой из трехдневной загородной поездки.
Водитель пикапа получил травмы. Кроме него, в грузовике никого не было.
Полиция проводит расследование. Обстоятельства ДТП выясняются, пока неясно, по чьей вине произошла авария.
Фото AP
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