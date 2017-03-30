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В автокатастрофе в Техасе погибли 12 прихожан баптистской церкви

30 марта 2017, 12:16

Обстоятельства ДТП выясняются, пока неясно, по чьей вине произошла авария.

В США в результате крупного дорожно-транспортного происшествия погибли 12 человек, трое получили ранения, сообщает Русская служба BBC.

Авария произошла на дороге в штате Техас. Небольшой автобус, принадлежавший местной церкви, столкнулся с пикапом.

В автобусе находились прихожане Первой баптистской церкви города Нью-Браунфелс, возвращавшиеся домой из трехдневной загородной поездки.

Водитель пикапа получил травмы. Кроме него, в грузовике никого не было.

Полиция проводит расследование. Обстоятельства ДТП выясняются, пока неясно, по чьей вине произошла авария.

Фото AP

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