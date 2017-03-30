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Бакытжан Сагинтаев ознакомился со строительством домов по программе «Нұрлы Жер» в Актобе

 

Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев в ходе рабочей поездки в Актюбинскую область посетил пилотный проект по строительству быстровозводимого малоэтажного кредитного жилья в рамках программы «Нұрлы Жер».

Во время посещения объекта Б.Сагинтаеву доложили о ходе строительства домов в жилом массиве «Нұр Актобе», особенностях проектного решения и качестве возводимых квартир. При этом нужно отметить, что 65% материалов, используемых при строительстве объектов производятся местными предприятиями.

Всего по программе «Нұрлы Жер» в Актюбинской области в 2017 году планируется построить не менее 500 малоэтажных жилых домов, что позволит обеспечить благоустроенным жильем не менее 700 семей, состоящих в очереди на жилье. Это особенно актуально для данного региона, так как здесь по поручению Президента РК будет создана большая агломерация, а сам Актобе должен стать современным урбанистическим центром.

Напомним, Президент РК Н.Назарбаев в своем Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» обозначил реализацию жилищной программы «Нұрлы Жер» одной из приоритетных задач для Правительства на ближайшее будущее, так как она призвана обеспечить жильем 1,5 миллиона семей в предстоящие 15 лет.

Стоит отметить, что в Программе заложены комплексные меры развития рынка жилья. Среди них - удешевление для застройщиков банковских кредитов за счет предоставления государством субсидий, а также субсидирование ипотечных кредитов для населения.

30 марта 2017, 12:13
Источник, интернет-ресурс: Премьер-Министра РК

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