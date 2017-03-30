Бравадой назвал юрист клуба Fidelity желание клиента отстоять свои права

В Бостандыкском районном суде состоялись прения сторон по делу о гражданском споре 75-летнего Дмитрия Ванякина с клубом Fidelity, передает корреспондент Zakon.kz





И снова новый поворот в деле. Напомним, что на предыдущем заседании представитель ТОО «Спорт Эстейтс Менеджмент» сообщил суду , что никаких препятствий для посещения клуба Ванякину никто не чинил, и, скорее всего, он неправильно расценил присланное ему письмо-уведомление. Теперь же, накануне прений стало известно, что на сайте клуба были размещены обновленные правила посещения Fidelity, касающиеся пожилых людей.





Если раньше новые требования для пожилых людей были обозначены в разделе "Безопасность человека" в п.2.13. Копия данного документа присутствует в материалах дела.









То сейчас на сайте организации в правилах, в частности, касательно безопасности человека, можно наблюдать другое. Пункт 2.13 был исключен.









То есть, видно, что добавлена отдельная графа "Безопасность пожилых членов клуба". И здесь уже, во-первых, нет ультимативного: "требуется сопровождение уполномоченным на то лицом", оно заменено на более лояльное: "клуб имеет право потребовать наличие сопровождающего лица". А во-вторых, возрастная планка для выполнения этого условия снижена до 70 лет. И далее подробно расписаны обязанности сопровождающего лица, чего не было в предыдущем варианте правил.





- Мы предполагаем, что это намеренная позиция ответчика, чтобы было отказано в удовлетворении нашего искового требования признать действия незаконными. Однако суд рассматривает дело на момент предъявления иска, а на тот момент правила существовали в той действующей редакции, - сказал представитель истца Максим Батурин, отметив далее в речи на прениях. - Все действия ответчика в ходе рассмотрения этого дела, они свидетельствуют о том, что ответчик так или иначе признает свою вину. Первоначально вся позиция сводилась к тому, что они не обязаны соблюдать обязательства по оказанию услуг, поскольку истец не соблюдает требования правил. Однако 28 марта позиция ответчика поменялась. Были представлены необоснованные доводы о том, что ответчик не запрещал посещать фитнес-клуб, что требования о сопровождающем лице никогда на него не распространялись. Вчера выяснилось, что есть новые правила. Из них следует, что пункт 2.13, который содержал императивное требование для потребителя о сопровождающем лице исключен. И в новых правилах есть лишь право ответчика решить, будет ли ходить потребитель с сопровождающим лицом или нет. То есть косвенно ответчик сам же признает незаконность своих действий по требованию сопровождающего лица. Эти действия мы считаем признанием нашего иска в этой части.





В ходе прений каждая из сторон высказала свою позицию относительно данного дела. Так, Максим Батурин, представляющий интересы Дмитрия Ванякина, вновь отметил, что требование присутствия сопровождающего лица в клубе незаконно. Оно противоречит Гражданскому кодексу, Закону о защите прав потребителя, не основано на норме закона, и дискриминирует пожилого человека по его возрасту.





- Поскольку ответчик, не желая нести ответственность в случае причинения вреда жизни и здоровью истца, перекладывает свою обязаность на плечи потребителя, что является незаконным, - отметил Батурин.





Помимо этого сам процесс внесения изменений в правила, а, значит, и в контракт (поскольку, согласно договору, правила являются неотъемлемой частью контракта), был осуществлен в одностороннем порядке, что также незаконно.





Представители клуба ТОО «Спорт Эстейтс Менеджмент», в свою очередь, настаивают на том, что никто не препятствовал посещению клуба Ванякиным, никто не вносил изменения в контракт в одностороннем порядке, и новые требования в правилах не касаются старых клиентов. А Дмитрия Ванякина попросту неправильно проконсультировали в Лиге защиты прав потребителей, куда он обратился, когда узнал о новых требованиях.





- Мы уведомление делали 8 августа, письмо. В этом письме нет ни одного слова, которое говорит запрещаем, ограничиваем, не сказано, что мы расторгли с вами контракт. В этом письме не сказано, что мы изменили контракт. Это письмо-рекомендация. Здесь, скорее всего, недоразумение ваше, уважаемый истец, произошло в том, что Лига потребителей, они хотят деньги заработать, они, скорее всего, вас неправильно проконсультировали. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, так, - сказал на прениях представитель клуба Fidelity Нуржанов.





Далее юрист решил дать оценку здоровью Дмитрия Ванякина, и тому, что же на самом деле побудило его подать иск в суд.





- Вы человек, который перенес операцию на коленку, подтверждается медицинским заключением, что утрачено 30% двигательной функции. Нельзя ли сказать, что человек не нуждается ни в какой помощи. Или все-таки нуждается?... ... Здесь, скорее всего, дело касается, какой-то может быть, я могу ошибаться, но дело может быть касается какой-то бравады. Конечно, это хорошо, когда тебе 75 лет, и ты хорошо выглядишь, ты перенес операцию, но все равно ты хочешь показать и доказать, может быть своим сверстникам, или кому-то еще, что ты вот такой здоровый человек. Я не говорю что нельзя отрицать перенесенную операцию, но тем не менее выдать желаемое за действительное, показать какую-то определенную браваду, я думаю, что это, конечно, право человека. Вы можете сказать, конечно, что я не нуждаюсь ни в ком , - сказал Нуржанов.





Касательно предположений ответчика о том, что Ванякин мог неправильно расценить присланное письмо-уведомление и информацию о новых правилах, о том, что его могли неверно проконсультировать в Лиге защиты потребителей и т.д., представитель истца Батурин отметил, что судебное решение не может быть основано на предположении. Касательно же бравады Батурин напомнил о том, что истец является пилотом первого класса и 30 лет провел в авиации. Здесь не может идти речи о браваде, а речь идет о защите его прав, как потребителя.





Решение по данному делу суд огласит завтра, 31 марта.





Стоит отметить, что корреспонденту Zakon.kz удалось пообщаться еще с одним бывшим клиентом Fidelity Рауфом Тойматовым. Мужчина рассказал, что он также был вынужден отказаться от услуг данного клуба в связи с введением требований о наличии сопровождающего лица. При этом Рауф Маджитович отметил, что эти требования коснулись людей, достигших 65 лет и старше, а не 75 лет. Он около 9 лет был постоянным клиентом клуба Fidelity, посещал бассейн. При этом, как отметил мужчина, с каждым годом его состояние только улучшалось. Это отмечал медперсонал клуба, проводивший обязательный ежегодный осмотр клиента.





- У меня заканчивался срок контракта, и я решил заключить новый, чтобы продолжить ходить в клуб. И тут мне сообщают о том, что в правилах посещения появились изменения, и теперь мне, как лицу старше 65 лет, требуется сопровождающий, - рассказал Рауф Тойматов. Мужчина отправил руководству клуба письмо с просьбой разъяснить новые требования, в ответе же прозвучало, что заведение таким образом заботится о здоровье и безопасности своих клиентов.





- Тогда я известил их о том, что теперь я их бывший клиент. Это правило - дискриминация. У меня медицинские показатели с каждым годом только улучшались, а теперь я почему-то должен в клуб с сопровождающим приходить, - сказал Рауф Тойматов. Сейчас он ходит в другой спортивно-оздоровительный комплекс.





Ирина Капитанова