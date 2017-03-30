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Новости за сегодня

До конца года по программе «Нұрлы жер» в ЗКО будет построено порядка 90 тысяч кв.м

 

Большие планы по обеспечению жильем населения Западно-Казахстанской области по программе «Нұрлы жер». Уже в этом году в данном регионе будет построено порядка 90 тыс кв.м., более 1200 семей смогут купить долгожданную квартиру по приемлемым ценам, сообщает Министерство по инвестициям и развитию РК.

Ну а по всему Казахстану в рамках «Нұрлы жер» ожидается ввод свыше 10 млн кв.м. жилья или 100 тысяч квартир. Из них за счет государственных инвестиций 1,6 млн. кв.м. или 28 тысяч квартир.

На сегодняшний день в лидерах по объему построенного и введенного жилья находятся гг. Алматы и Астана, Мангистауская, Южно-Казахстанская и Актюбинская области. Ждем такой же активности от всех остальных регионов. В свою очередь, наше министерство готово всячески оказывать поддержку в данном вопросе.

 

 

30 марта 2017, 12:18
Источник, интернет-ресурс: Министерства по инвестициям и развитию РК

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