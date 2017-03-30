Это моя кобыла!

В Темиртауском суде решалась судьба… лошади по кличке Шурка-Сорбонна.

Законный развод супругов при обоюдном согласии часто происходит быстро — достаточно одной записи в журнале регистраций РАГСа, чего не скажешь о разделе совместно нажитого имущества: часто эта процедура длится годами. В сельской местности и в городских районах, где преобладает частный сектор, предметом спора супругов нередко становятся домашние животные, которые обладают одной замечательной особенностью — размножаться.

Темиртау имеет три района с очень густой частной застройкой — квартал АБВ, Правый берег и Соцгород. В последнем и находится квартал 146, где проживает Дмитрий Иванович Афанасьев (имена и фамилии изменены). Со своей супругой, Тамарой Мантлер, он развелся почти три года назад, чем женщина осталась крайне довольна, так как избавилась от часто впадавшего в длительные запои супруга. Дмитрий Иванович, напротив, сильно тосковал: он остался не только без некогда любимой жены, но и без Шурки-Сорбонны, молодой лошади, которую пара купила в марте 2013 года, еще в годы супружества.

Афанасьеву стало известно, что лошадь недавно ожеребилась. Это заставило мужчину, не теряя времени, действовать и отстаивать, как он считал, свое удвоившееся имущество. Дмитрий Иванович подал в суд на Мантлер, Алексея Бахина (ее сына от первого брака) и темиртаускую ветеринарную станцию.

В начавшемся еще в феврале гражданском процессе вынуждены были принять участие городская прокуратура и чиновники акимата. Согласно паспорту оспариваемого животного, оно имеет крайне солидное наименование «кобыла ИНЖ-KZM398094000007370 белой масти по кличке Шурка-Сорбонна, особые приметы: тавро на левой лопатке № 18, тавро на крупе № 36».

Истец Афанасьев на первом заседании изложил свою версию событий четырехлетней давности и просил суд истребовать из незаконного владения спорную кобылу у Алексея Бахина, которую ему, тоже якобы незаконным образом, передала мать.

Афанасьев пояснил, что в 2013 году нашел Шурку по объявлению у женщины с соседней улицы, сам приезжал, смотрел, решил купить. Однако на приобретение кобылы денег у него не было. Хозяйка сказала, что у неё есть другие покупатели. Тогда он просил попридержать товар, занял деньги у брата Мантлер и, купив Шурку, поставил ее на учет в ветеринарной станции. Там выдали паспорт на его имя и бирку для лошади, которые-то бывшая якобы нагло и забрала с собой. До расставания кобыла у них жила на подворье и была уже в положении, и теперь Афанасьеву непонятно, как оформленное на него животное оказалось перерегистрировано на Бахина. Истец пояснил, что считает эту регистрацию незаконной и просит отменить ее.

Первой из ответчиков контратаку повела Мантлер. Она припомнила мужу все, что произошло в день покупки, особенно сложную комбинацию взаиморасчетов с родственниками.

Действительно, у них не было необходимых 300 тысяч тенге, и они пошли к Ивану, брату Мантлер, попросить в долг денег. Тот, в свою очередь, упрекнул Афанасьева, что тот не отдал прошлогодний долг в 350 тысяч тенге, но, тем не менее, ради сестры пообещал дать денег завтра. Однако, так как сроки поджимали, они взяли тогда деньги, на сутки, в долг у брата Афанасьева и купили кобылу. На следующий день Иван принес деньги, и здесь Мантлер сделала ошибку, передав их в руки супругу, чтобы тот отдал их своему брату. А Дмитрий Иванович деньги не передал, на долгое время исчез и пропил все. А потом пьяным явился на подворье, взял за уздцы беременную Шурку и повел ее на убой, чтобы потом продать мясо и на вырученные деньги продолжить кутеж. Как в кино, в самый последний момент, перед убойной площадкой его догнали Мантлер с соседом и в ходе скандального выяснения отношений силой отобрали лошадь.

Далее последовал немедленный развод, после чего женщина чипировала спорную кобылу, а в качестве собственника Шурки записала своего сына, который позже и отдал долг брату Мантлер. Так что, заявила женщина, бывший супруг нагло вводит суд в заблуждение — он никому за животное не заплатил и нигде не регистрировал.

На следующем заседании Афанасьева разоблачили темиртауские ветеринары. Они предположили: видимо, тот запамятовал или специально не хочет говорить, что в то время приводил к ним для регистрации совсем не Шурку, а другую кобылу, по кличке Каролина.

Завершился этот сельско-хозяйственный детектив оглашением информации из базы данных чипированных животных, по которой полноправным хозяином кобылы и жеребца был только Бахин, поэтому суд полностью отказал Афанасьеву в исковых требованиях.

Павел ПОПОВКИН (журналист)