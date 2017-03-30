В Жамбылской области к сети интернет подключены 245 библиотек

На сегодняшний день книжные фонды областных библиотек составляют 3 млн. 434 тыс. 746 изданий, из них 1 млн. 638 тыс. 327 экземпляров – литература на государственном языке.

На сегодня в области функционируют 546 организаций культуры и архивов, деятельность которых направлена на повышение уровня культуры жителей области, передает пресс-служба акима области.





Библиотечная система области сегодня представлена 288 государственными библиотеками, которые широко используют возможности современных информационно-коммуникационных технологий и выполняют функции информационно-образовательных и культурно-просветительских центров. Среди них: 3 - областные, 8 - городские, остальные 277 – сельские библиотеки. На укрепление материально-технической базы библиотек выделено 13 млн. 589 тыс тенге.





Из 288 библиотек современными компьютерами оснащены 265 библиотек. К сети Интернет подключены 245 организаций.





Стопроцентное подключение к сети Интернет отмечено в библиотеках Байзакского, Жамбылского, Жуалынского, Сарысуского, Т.Рыскулова, Шуского районных централизованных библиотечных систем.

91% библиотек области работают с различными программами.





С каждым годом книжные фонды библиотек пополняются новыми изданиями из средств местного бюджета, по государственному заказу и литературой, полученной в дар от различных физических и юридических лиц.

На сегодняшний день книжные фонды областных библиотек составляют 3 млн. 434 тыс. 746 изданий, из них 1 млн. 638 тыс. 327 экземпляров – литература на государственном языке.





В целях оказания поддержки местным писателям и поэтам, областной универсальной научной библиотеке имени Ш.Уалиханова было выделено 17 млн. 400 тыс. тенге на приобретение 5 426 экземпляров книг.

Для оказания пользователям библиотек культурно-библиотечных и информационно-библиографических услуг в соответствии с требованиями современного информационного общества в 2016 году сельская детская библиотека села Кумарық района Т.Рыскулова получила статус «Модельной библиотеки».



