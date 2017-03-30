Свободный тенге стимулирует экспорт

Михаил Максимов

Большая доля стран СНГ и в первую очередь Россия в структуре казахстанского экспорта готовых товаров обуславливает высокую чувствительность внешней торговли республики к изменениям курса тенге к российскому рублю.

Исследование Национального банка Казахстана продемонстрировало, что фактическая фиксация курса тенге к доллару в период до августа 2015 года на фоне девальвации рубля привела к падению экспортных поставок в Российскую Федерацию и снижению конкурентоспособности казахстанских товаров в третьих странах.

«Влияние курсовой политики на изменения, происходящие в экспорте Казахстана, можно сравнить с цилиндром, рассматриваемым с разных точек: снизу виден только круг, сбоку только прямоугольник. Одни видят в свободном плавании тенге положительные для экспортеров факторы, другие только отрицательные. Все это формирует неоднородное общественное восприятие», - отмечает главный специалист департамента платежного баланса и валютного регулирования Национального банка Республики Казахстан Канат Кожамкулов - автор исследования «Экспорт Казахстана в условиях корректировки курса тенге».

В своей работе специалист подчеркнул, что на фоне падения цен на энергоресурсы и давления со стороны импорта в целях стабилизации экономической ситуации и защиты отечественных товаропроизводителей 20 августа 2015 года в Казахстане было принято решение об отмене валютного коридора с последующим переходом к свободно плавающему обменному курсу тенге. Корректировка курса, которая последовала за данным решением, не только ограничила рост импорта, но и оказала определенное влияние на экспортную структуру Казахстана.

В качестве фокус-группы в исследовании рассматривается динамика экспорта готовых товаров, который за 12 месяцев после корректировки курса в августе 2015 года составил 2,4 млрд долларов, или пятую часть несырьевого экспорта и 6,6% от общего экспорта Казахстана. Среди экспортируемых Казахстаном готовых товаров наибольшую долю составляют продукты питания (39,5%), в том числе мука, табачная продукция, рыбопродукты, напитки, подсолнечное масло, кондитерские изделия; продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (23,3%), машины и оборудование (19,2%), в том числе легковые автомобили, аккумуляторы, подшипники; металлы и изделия из них (11,6%).

Производство и экспорт готовых товаров - это в основном сфера деятельности малого и среднего бизнеса, которая более динамична, но не интегрирована по большей части в международную цепочку добавленных стоимостей и поэтому более всего подвержена влиянию внешних факторов и колебаний валютного курса.

В течение года до августа 2015 года отечественные производители и экспортеры МСБ остро ощущали давление импорта вследствие девальвации валют стран - торговых партнеров, последовавшей за спадом мировых цен на сырьевые ресурсы. За этот период физические поставки экспорта готовых товаров в сравнении с предыдущими 12 месяцами имели наибольшие темпы снижения - на 18%, в то время как поставки сырьевых товаров снизились на 7%, промежуточных обработанных - на 1%. Августовская корректировка курса тенге и восстановление паритета тенге к рублю позволили восстановить физический объем экспорта готовых товаров.

По данным Национального банка, рынки сбыта экспорта готовых товаров Казахстана охватывают более 20 стран, из которых на 10 крупнейших стран-импортеров приходится 78% от общего объема экспорта. После корректировки курса в августе 2015 года экспорт готовых товаров Казахстана, оценивающийся в 2,4 млрд долларов, в разрезе основных стран-импортеров сложился следующим образом: Россия (23,9%), Узбекистан (14,1%), Афганистан (12,5%), Кыргызстан (8,2%), Китай (4,6%).

Статистика свидетельствует, что более половины экспорта готовых товаров приходится на страны СНГ (56,8%) и почти четверть - на рынок Российской Федерации. При этом динамика курсов валют стран СНГ в значимой степени определяется изменением курса российского рубля.

Проведенное в ходе исследования сопоставление объемов экспорта готовых товаров и номинального курса российского рубля к казахстанскому тенге показывает, что падение объемов экспорта происходило в периоды фактической фиксации номинального курса тенге к доллару на фоне девальвации российского рубля. Причем в эти периоды отдельные аналогичные российские товары становились более конкурентоспособными не только на внутреннем рынке, но и на рынках третьих стран в сравнении с аналогичными товарами казахстанского экспорта. «То есть при отсутствии логистических преимуществ отечественных экспортеров на традиционных рынках сбыта российский рубль определяет как внутреннюю, так и внешнюю конкурентоспособность казахстанских товаров», - констатировал автор работы.

Зависимость экспорта обработанных товаров от курса тенге к рублю наблюдается по основной линейке продуктов. Сохранение паритета тенге к рублю позволило увеличить конкурентоспособность отечественных товаров на внешних рынках, восстановить и увеличить физические объемы экспортных поставок, что наблюдаются со второй половины 2015 года.

С целью оценки влияния изменения курса тенге на экспорт обработанных товаров было проведено сопоставление помесячных данных экспорта с индексами номинальных и реальных обменных курсов. Результаты анализа подтвердили взаимосвязь физических поставок экспорта с колебаниями курса тенге. В частности, прослеживается влияние февральской девальвации тенге 2014 года, которая позволила сохранить существующие объемы экспортных поставок готовых товаров. Между тем в периоде, предшествовавшем отмене валютного коридора в августе 2015 года, наблюдается резкое снижение экспорта вследствие девальвации рубля и укрепления тенге. В свою очередь, после введения режима свободно плавающего курса тенге наблюдаются восстановление паритета тенге к рублю и рост физических поставок.

Динамика физического объема экспорта готовых товаров в большей степени объясняется индексом номинального (коэффициент корреляции - 0,75) и реального курсов тенге к рублю. При этом за периоды до и после августа 2015 года корреляция достигает 0,84. Исследование показало, что за все рассматриваемые периоды (с сентября 2013 года по август 2016 года) коэффициент корреляции индекса физических поставок экспорта готовых товаров с индексом номинального курса тенге к рублю был выше, чем к доллару. Так, при укреплении обменного курса тенге к рублю наблюдается удорожание казахстанской продукции и снижение экспорта готовых товаров, а при восстановлении паритета тенге к рублю наблюдается рост их экспорта. Вместе с тем индекс стоимости экспорта готовых товаров теснее коррелирует с долларом, что особенно прослеживается после августа 2015 года. Это объясняется выражением цен в долларовом эквиваленте при оценке стоимостного экспорта.

«Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что в нынешних условиях паритета курса тенге к рублю наблюдается положительный тренд экспорта готовых товаров. Поддержка несырьевого экспорта со стороны государства даст наибольший эффект при создании благоприятного макроэкономического климата и взвешенной валютной политики, которая бы поддерживала конкурентоспособность отечественных товаров на внешних рынках и позволила диверсифицировать экспортные позиции Казахстана», - заключил Канат Кожамкулов.