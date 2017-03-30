Роуч: я изменил мнение, Головкин не сможет побить Уорда

Известный американский тренер Фредди Роуч больше не считает, что Геннадий Головкин может побить Адре Уорда, если решит подняться в весе ради боя с ним.





«Он всё ещё является одним из лучших бойцов в мире на данный момент. Когда-то я думал, что однажды он сможет подняться в полутяжёлый вес и побить Андре Уорда. Уорд — очень хороший боксёр и, возможно, лучший боксёр, чем последний оппонент Головкина. И я немного изменил своё мнение, потому что мне нравятся боксёры, а Головкин показал, что у него есть проблемы с соперниками, умеющими боксировать.





Меня спрашивают: а что же насчёт Сауля Альвареса? И я отвечаю, Альварес не боксёр, он панчер. И Головкин будет слишком крупным и сильным для него. И я думаю, что Головкин достанет Альвареса раньше, чем тот достанет его. Но это только моё мнение», — цитирует Роуча BoxingScene.







