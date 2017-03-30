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Новости за сегодня

Государственный реестр ККМ дополнен новыми моделями

Приказом Министра финансов РК от 16 февраля 2017 года № 109 Государственный реестр контрольно-кассовых машин, утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 декабря 2008 года № 635, дополнен новыми моделями ККМ:

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«Миника 1105 ФКZ версия online KZ версия ПО 785-00»

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«ПОРТ DPG-25ФКZ» версия обменных пунктов валют

195.

«ПОРТ DPG-25ФКZ» для ломбардов и пунктов приема стеклотары

196.

«ПОРТ DPG-35ФКZ» версия обменных пунктов валют

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 9 апреля 2017 года.


30 марта 2017, 12:38
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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