Государственный реестр ККМ дополнен новыми моделями

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Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 9 апреля 2017 года.