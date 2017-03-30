Государственный реестр ККМ дополнен новыми моделями
Приказом Министра финансов РК от 16 февраля 2017 года № 109 Государственный реестр контрольно-кассовых машин, утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 декабря 2008 года № 635, дополнен новыми моделями ККМ:
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193.
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«Миника 1105 ФКZ версия online KZ версия ПО 785-00»
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194.
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«ПОРТ DPG-25ФКZ» версия обменных пунктов валют
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195.
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«ПОРТ DPG-25ФКZ» для ломбардов и пунктов приема стеклотары
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196.
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«ПОРТ DPG-35ФКZ» версия обменных пунктов валют
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 9 апреля 2017 года.
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