Поступления госбюджета столицы за 2016 год

Положительная динамика социально - экономических показателей города и новые подходы по налоговому администрированию позволяют столице занимать лидирующее положение по обеспечению темпов роста государственного бюджета. Если в целом по республике темп роста поступлении за 2016 год по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составил 124,5%, то по городу Астана темп роста поступлении составил 124,8%, из них по республиканскому бюджету - 128,0%, по местному бюджету - 113,4 %.

По городу Астана поступления в государственный бюджет за 2016 год составили 1 063,6 млрд.тенге, в том числе в республиканский бюджет - 847,9 млрд.тенге, в местный бюджет - 215,6 млрд.тенге.

План налоговых поступлений в государственный бюджет выполнен на 105%.

Анализ социально-экономических показателей за 2010-2016 годы указывает на стабильный рост основных показателей, которые способствуют росту доходов бюджета города.

Так, с 2010-2016 годы поступления в государственный бюджет по г.Астана увеличились с 312,5 млрд.тенге до 1 трлн. 064 млрд. тенге, или в 3,4 раза. Поступления в местный бюджет - с 80,3 млрд.тенге до 216,0 млрд.тенге, или в 2,7 раза.

Департаментом государственных доходов по г.Астана ведется целенаправленная работа по противодействию теневой экономике. В преддверии ЭКСПО-2017 Департаментом проведены масштабные контрольно-профилактические мероприятия, направленные на сокращение теневого оборота. Проведена модернизация всех районных Центров оказания налоговых услуг столицы, впервые в Казахстане открыт транспортно-логистический центр с таможенным оформлением, что позволило значительно улучшить качество и сократить сроки оказания государственных услуг населению и бизнесу.