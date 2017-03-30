Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Усть-Каменогорске возобновлено энергоснабжение

30 марта 2017, 13:30

Причины аварийной ситуации ликвидированы.

В Усть-Каменогорске восстановлено электроснабжение, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата ВКО.

Как сообщалось ранее, в 8 часов 56 минут в городе по ряду улиц произошло отключение электроэнергии по причине повреждения выключателя трансформатора №1.

На социально-значимых объектах оперативно включено резервное питание. Объекты жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.

"ВК РЭК подтверждает, что причины аварийной ситуации оперативно ликвидированы, с 12 часов 19 минут восстановлено бесперебойное электроснабжение", - говорится в сообщении.

Фото: fami-life.com

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
3 -, . - . обновить код
Новости партнеров
Загрузка...