В Усть-Каменогорске возобновлено энергоснабжение
30 марта 2017, 13:30
Причины аварийной ситуации ликвидированы.
В Усть-Каменогорске восстановлено электроснабжение, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата ВКО.
Как сообщалось ранее, в 8 часов 56 минут в городе по ряду улиц произошло отключение электроэнергии по причине повреждения выключателя трансформатора №1.
На социально-значимых объектах оперативно включено резервное питание. Объекты жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.
"ВК РЭК подтверждает, что причины аварийной ситуации оперативно ликвидированы, с 12 часов 19 минут восстановлено бесперебойное электроснабжение", - говорится в сообщении.
Фото: fami-life.com
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