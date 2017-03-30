Поддержка массового предпринимательства

Из выступления Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева на расширенном заседании Правительства Республики Казахстан 9 сентября 2016 года и Концепции развития на 2017-2025 годы одним из главных приоритетов работы Правительства обозначено стимулирование массового предпринимательства и обеспечение занятости. Нужно осуществлять дальнейшее развитие соответствующих программ и совершенствовать инструменты поддержки. Правительству необходимо принять меры по дальнейшему расширению микрокредитования. Свыше 60% самозанятых у нас проживает на селе. Необходимо продолжить работу в рамках проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех». Правительству и акимам необходимо держать под контролем работу по обеспечению трудовой мобильности и оказанию содействия работодателям и работникам в поиске друг друга.

Согласно ст.2 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан предпринимательством является самостоятельная, инициативная деятельность граждан, оралманов и юридических лиц, направленная на получение чистого дохода путем использования имущества, производства, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, основанная на праве частной собственности (частное предпринимательство) либо на праве хозяйственного ведения или оперативного управления государственного предприятия (государственное предпринимательство).

Предпринимательская деятельность может быть ограничена исключительно законами Республики Казахстан.

В свою очередь, под государственной поддержкой частного предпринимательства понимается комплекс государственных мер по стимулированию развития частного предпринимательства, созданию благоприятных правовых, экономических условий для реализации предпринимательской инициативы в Республике Казахстан.

Государственная поддержка частного предпринимательства осуществляется посредством финансовых и нефинансовых программ по различным направлениям:

- малое и среднее предпринимательство

- агропромышленный комплекс

-индустриально-инновационная деятельность, жилищное строительство и другие. По видам господдержка предпринимательства включает: информационную, финансовую и имущественную, инфраструктурную, институциональную.

Рассматривая конкретные примеры, можно утверждать, что в Казахстане разработаны и успешно реализуются множество государственных Программ по поддержке и развитию предпринимательства. Реализацией данных программ занимаются в том числе и государственные холдинги, такие как НУХ «Байтерек», «КазАгро» и другие, посредством национальных институтов развития и дочерних организаций.

Одной из основных, универсальной и действенной государственной программой является «Дорожная карта бизнеса 2020», данная Программа была принята в 2010 году, её целью является поддержка субъектов малого, среднего и крупного предпринимательства в Казахстане, сохранение действующих и создание новых рабочих мест, поддержка новых бизнес-инициатив, бесплатное обучение предпринимательству населения с предпринимательской инициативой, в том числе бесплатное обучение и получение опыта действующими предпринимателями за рубежом. Также одними из инструментов поддержки, является субсидирование фиксированной процентной ставки, при которой часть процентов (вознаграждения) за предпринимателя погашает государство, а оставшуюся часть сам предприниматель, вместе с тем, при нехватке залогового обеспечения участник Программы (предприниматель) может получить гарантию соответствующей организации и, предоставив в обеспечение лишь фактически имеющееся у него имущество либо денежный депозит получить необходимую сумму на развитие своего бизнеса.

Кроме того, развитие массового предпринимательства осуществляется также посредством нефинансовой поддержки, проведение экспресс-курсов по обучению населения в сельской местности. На сегодняшний день обучение населения основам бизнеса осуществляется в рамках Дорожной карты бизнеса 2020 по проектам «Бизнес-Советник» и «Бизнес-Рост».

Вместе с тем, немаловажным направлением в поддержке массового предпринимательства является такой вид как микрокредитование. В настоящее время микрокредиты бизнесу предоставляются также в рамках Дорожной карты бизнеса 2020 (до 10 млн. тенге под 6% годовых), Дорожной карты занятости 2020 (до 3 млн. тенге под 5% годовых), инструментов НУХ «КазАгро» (кредитование через МКО до 3 млн. тенге под 9,5 / 12% годовых).

Несмотря на выгодные финансовые условия, предприниматели по данным программам сталкиваются и с некоторыми проблемами, основными из которых являются недостаточность залогового обеспечения и большого количества требуемых документов.

Наряду с этим, охват сельской местности микрокредитными услугами остается низким. Для большинства начинающих предпринимателей микрокредиты являются недоступными в связи с высокими процентными ставками (в среднем 40% годовых).

Замедление экономического развития страны в последние несколько лет стимулирует нас на поиск новых путей роста. Если на протяжении десятилетий экономика Казахстана зависела от крупных компаний, то сегодня мы должны изменить свою парадигму в сторону малого и среднего предпринимательства. В особенности, уделить внимание экспортоориентированным предприятиям, потому что в лице наших крупнейших соседей мы имеем еще нереализованный экспортный потенциал на огромных рынках Китая, России и Ирана.

Сектор малого и предпринимательства также имеет свои внутренние проблемы.

Это объясняется тем, что значительная часть предпринимателей страны заняты в секторе торговли, а в других передовых странах наоборот, они являются производителями. К примеру, в Польше 93% предприятий МСП занимаются экспортной деятельностью.

Сегодня в Казахстане существует множество общепризнанных мер государственной поддержки экспорта, которые «размыты» между различными государственными учреждениями. Это приводит к несогласованности мер, к накладыванию одинаковых функций между организациями по поддержке экспорта. От всего этого недопонимания между органами страдает наш предприниматель.

В целях улучшения поддержки предпринимательства, необходимо во-первых: рассмотреть возможность уменьшения процентной ставки по кредитам и увеличение срока кредитования; во-вторых: уменьшить количество сопутствующих (дополнительных) документов, наличие или отсутствие которых не имеет какой-либо значимости, т.к. бюрократия такого рода, создает в обществе негативное отношение, что бросает тень и порождает недоверие граждан и общества к мерам господдержки.

В свою очередь, поддержка массового предпринимательства это путь к укреплению экономики государства. Чем больше доля населения, занятого в предпринимательстве, тем лучше финансовое благосостояние народа, стабильнее и устойчивее экономика самого государства. Следует отметить, что Казахстан - первая из стран СНГ ввела мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. В свою очередь, субъекты предпринимательства должны осознавать всю ответственность за представленные ими бизнес-проекты, реализуемые с помощью государства, их необходимость и действенность, при правильном и должном подходе массовая государственная поддержка предпринимательства даст возможность бизнесу и государству развиваться стабильно в нужном направлении и противостоять любым внешним проявлениям, способствовать социальному и экономическому развитию страны.

Судья Катон-Карагайского районного суда

Нурсапинов Н.С.