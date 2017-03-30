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Новости за сегодня

Сразу в 18 раз сократилось количество командных перемещений на госслужбе всего за один год

 

Сразу в 18 раз сократилось количество командных перемещений на госслужбе всего за один год. Об этом стало известно сегодня на партийных слушаниях по вопросам реформы государственной службы, которые провел в Астане Мухтар Кул-Мухаммед.

На вопросы «нуротановцев» ответил председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрат Кожамжаров, а также руководители целого ряда министерств и акиматов регионов.

Было отмечено, что новый Закон «О государственной службе», принятый в Казахстане в конце 2015-го года, позволил достичь положительных результатов по целому ряду показателей. В частности, заработал принцип меритократии, всего за один год в 18 раз сократилось количество командных перемещений, усилена работа по противодействию коррупции. Говоря о «болевых точках» госаппарата, депутаты заострили внимание на проблеме текучести кадров. По итогам 2016-го года среди центральных государственных органов самый высокий показатель сменяемости работников зафиксирован в министерстве юстиции (14 процентов). В верхних строчках негативного рейтинга также находится министерство образования и науки, где текучесть кадров превышает 11 с половиной процентов.

Первый заместитель председателя партии «Нұр Отан» рекомендовал госорганам усилить работу по внедрению принципов меритократии, что как раз ибудет способствовать снижению сменяемости кадров. Кроме того, Мухтар Кул-Мухаммед заявил о необходимости четкого исполнения поручения президента по внедрению новой справедливой системы оплаты труда, которая призвана мотивировать госслужащих к качественному исполнению своих обязанностей и профессиональному росту.

 

 

30 марта 2017, 13:31
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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