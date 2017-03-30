В Малайзии из-за "ужасных" условий за два года скончались более 100 иммигрантов

Более 100 иностранцев скончались за два года в Малайзии, находясь под стражей в центрах для незаконных иммигрантов, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ национальной комиссии по правам человека, финансируемой государством,

По данным агентства, причины смерти в некоторых случаях не установлены, в других ими становились заболевания. Статистика, как отмечает агентство, ранее не обнародовалась и основана на данных департамента по делам иммиграции Малайзии, переданных комиссии.





Один из представителей комиссии Джеральд Джозеф, посетивший некоторые из центров, назвал условия содержания в них "ужасающими", заявив о необходимости провести уголовное расследование смертей.





Представитель МВД Малайзии, осуществляющего надзор за иммиграционным департаментом, признал, что состояние в центрах "не идеальное", отметив, что правительство пытается улучшить его, но при этом сталкивается с нехваткой средств.





В 2015 году было зафиксировано 83 смерти, в 2016 году вплоть до 20 декабря — по меньшей мере 35, сообщает агентство, отмечая, что более половины скончавшихся были гражданами из соседней Мьянмы, которую после обострения конфликта в октябре-ноябре 2016 года покидают представители народности рохинджа, пытающиеся избежать преследования со стороны властей Мьянмы. Агентство отмечает, что число смертей рохинджа в малайзийских центрах неизвестно.