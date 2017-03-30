На связи с Нацбанком

Избрав прозрачность в работе одним из своих главных приоритетов, Национальный банк Казахстана последовательно реализует политику транспарентности и открытости. Важным инструментом в коммуникационной стратегии регулятора стало мобильное приложение «НБК Online», сократившее дистанцию между Нацбанком и населением буквально до расстояния вытянутой руки.

В основе мобильного приложения - идея разработки не просто полезного информационного ресурса о работе Национального банка, но и интерактивного инструмента, позволяющего регулятору и простым казахстанцам обмениваться информацией, задавать вопросы, получать пояснения в режиме онлайн.

Запущенное в ноябре прошлого года приложение по состоянию на начало марта в магазинах PlayMarket и AppStore бесплатно скачали более трех тысяч человек. Приложение дает возможность получения обратной связи от компетентных специалистов Национального банка, которые отвечают на вопросы пользователей в течение суток. Это выгодно отличает данный сервис от автоматических консультаций на многих сайтах, где ответы пользователям дают роботы на основании специальных алгоритмов, анализирующих ключевые слова в запросах пользователей. В основном вопросы зарегистрированных пользователей касаются темы защиты прав потребителей финансовых услуг, нюансов, связанных с покупкой, продажей и обменом банкнот и монет, банковского обслуживания, платежных карточек и других тем.

Актуальность приложения обусловлена рядом факторов. Во-первых, в последнее время значительно выросла финансовая грамотность населения, многие казахстанцы являются активными пользователями финансовых услуг, внимательно следят за новостями на валютном рынке, анализируют факторы, влияющие на формирование обменного курса. Во-вторых, развитие интернет-технологий и широкое распространение мобильных устройств сделали мобильное приложение в смартфоне или планшете самым удобным для пользователя инструментом для оперативного взаимодействия с Нацбанком по вопросам деятельности регулятора и защиты прав потребителей финансовых услуг. Также пользователи мобильного приложения «НБК Online» одними из первых узнают информацию и новости о деятельности регулятора.

«Отличное приложение. Пользуюсь им с удовольствием и с пользой. Главное удобство - помимо постоянно обновляющейся ленты новостей - возможность задать конкретный вопрос специалистам Национального банка. И что немаловажно - простота использования: скачал и пользуйся. Это выгодно отличает «НБК Online» от блогов, где для обращения в какое-либо ведомство требуются электронная цифровая подпись, специальный софт и так далее», - написал в комментарии разработчикам один из пользователей приложения.

Приложение «НБК Online» состоит из семи основных рубрик: «Банкноты и монеты», «Ипотечные кредиты», «Обменные операции», «Обслуживание в банках», «Платежи», «Работа банкоматов», «Иное».

Раздел «Банкноты и монеты» поможет пользователю оставаться в курсе информации об обмене ветхих банкнот и поврежденных монет, о продаже инвестиционных и коллекционных монет, получить рекомендации по хранению монет из драгоценных металлов.

В разделе «Ипотечные кредиты» можно задать интересующие вопросы по ипотечному кредитованию, рефинансированию займов, по работе с неплатежеспособными ипотечными заемщиками и другое.

Рубрики «Обменные операции» и «Банкоматы» предусматривают возможность получения ответов по вопросам, связанным с обменными пунктами и банкоматами. Здесь же пользователи финансовых услуг могут пожаловаться регулятору на нарушения, которые, по их мнению, допускают обменные пункты, или проинформировать о неработающих банкоматах и так далее.

В свою очередь, в разделе «Платежи» можно получить информацию, касающуюся условий и порядка проведения платежей и переводов денег с банковского счета, без открытия банковского счета, с использованием платежной карточки, а также через международные системы переводов денег.

Следует помнить, что консультации специалистов Нацбанка, получаемые с помощью мобильного приложения «НБК Online», носят информационно-разъяснительный характер. Если же пользователю необходим официальный ответ регулятора, то в этом случае рекомендуется направить официальный запрос в Национальный банк, как это предусматривается Законом Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц». Также каждый гражданин может записаться на личный прием к руководству НБ РК для получения официального ответа по интересующим вопросам согласно графику приема граждан.

«Говоря о пользе и преимуществах приложения «НБК Online», важно понимать, что это канал связи «с двусторонним движением». И если пользователи получают с его помощью консультации специалистов и свежую информацию о финансовых рынках и другое, то данный инструмент используется сотрудниками Национального банка для определения индикатора пользовательских настроений и интересов, в основе которого лежит анализ обращений граждан. Это бесценная информация, которую мы используем в своей работе», - отметил начальник управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций НБ РК Александр Терентьев.

Михаил Максимов