Кул-Мухаммед: После нового закона повысили в должности более 6 тысяч госслужащих

После вступления в силу нового закона о госслужбе повышение получили более 6 000 госслужащих. Об этом сообщил первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Мухтар Кул-Мухаммед на партийных слушаниях по вопросу реализации реформы госслужбы , пишет , пишет МИА Казинформ.





«С момента принятия нового закона о государственной службе прошло около года и наблюдается положительная тенденция. Можно подвести итоги, как действует этот закон, в каком нуждается совершенствовании. После его принятия повышение получили уже свыше 6 000 государственных служащих. Потому что новая карьерная модель основана на принципе меритократии и позволяет перемещаться на вышестоящие должности исключительно с нижестоящих должностей», - сказал М.Кул-Мухаммед.





Первый зампред партии отметил, что из 15 шагов «Плана нации», посвященных формированию профессионального государственного аппарата, 14 уже полностью реализованы. Кроме того, по инициативе главы государства в Конституцию были внесены исторические поправки, заложившие основу принципиально новой модели государственного управления. Значительно расширены полномочия исполнительной власти и, вместе с тем, возросла и ответственность государственных служащих всех уровней за принимаемые ими решения.





М.Кул-Мухаммед подчеркнул, что первая обязанность госслужащего - честное служение народу. Каждый госслужащий должен качественно выполнять свою работу, повышать свою квалификацию.



