В Костанайской, Акмолинской и Актюбинской областях ограничено движение автотранспорта
30 марта 2017, 13:57
Движение автотранспорта закрыто из-за плохих условий.
Сегодня, 30.03.2017 г. в 09.30 ч. в Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 108-232, участок от п.Аулиеколь до границы Акмолинской области, сообщает пресс-служба РГП «Казахавтодор».
В Акмолинской области в 11.00 ч. в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:
1.«Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 232-260, участок от границы Костанайской области до п.Сурган;
2.«Жаксы-Есиль-Бузулук» км. 0-82;
3.«Жезказган-Петропавловск» км. 377-552, участок от границы Костанайской области до п.Сурган;
4.«Екатеринбург-Алматы» км. 856-917, участок от границы Северо-Казахстанской области до п.Жаксы.
В Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) действуютранее введенные ограничения движения на автодорогах:
1. «Самара-Шымкент» км. 753-835, участок от г.Актобе до г.Хромтау для грузового и общественного автотранспорта;
2. «Актобе-Орск» км. 17-135, участок от п.Пригородный-2 до границы РФ для всех видов автотранспорта.
Фото: www.nsk.kp.ru
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