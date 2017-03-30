В Костанайской, Акмолинской и Актюбинской областях ограничено движение автотранспорта

Сегодня, 30.03.2017 г. в 09.30 ч. в Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 108-232, участок от п.Аулиеколь до границы Акмолинской области , сообщает пресс-служба РГП «Казахавтодор».





В Акмолинской области в 11.00 ч. в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

1.«Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 232-260, участок от границы Костанайской области до п.Сурган;

2.«Жаксы-Есиль-Бузулук» км. 0-82;

3.«Жезказган-Петропавловск» км. 377-552, участок от границы Костанайской области до п.Сурган;

4.«Екатеринбург-Алматы» км. 856-917, участок от границы Северо-Казахстанской области до п.Жаксы.





В Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) действуютранее введенные ограничения движения на автодорогах:

1. «Самара-Шымкент» км. 753-835, участок от г.Актобе до г.Хромтау для грузового и общественного автотранспорта;

2. «Актобе-Орск» км. 17-135, участок от п.Пригородный-2 до границы РФ для всех видов автотранспорта.





Фото: www.nsk.kp.ru



