Родителям подростков, устроивших стрельбу из игрушечного пистолета в Актау, грозит штраф

В Актау поводом для составления административного протокола стало обращение в полицию мамы пострадавшего 10-летнего мальчика

Пострадавших детей, по словам женщины, было двое, а конфликт возник из-за того, что мальчики пришли в 11 микрорайон из другого района. Детей, как рассказала женщина, избили и стреляли в них.





Личности участников инцидента, который произошел в 11 микрорайоне, по информации пресс-службы ДВД Мангистауской области, установлены. Ими оказались 13- и 15-летние подростки.





- У них изъят игрушечный пистолет с пластиковыми гранулами. По данному факту составлен административный протокол по части 1 статьи 127 КоАП РК (Невыполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей), - сообщили в ведомстве.



