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Родителям подростков, устроивших стрельбу из игрушечного пистолета в Актау, грозит штраф

30 марта 2017, 13:57

Конфликт возник из-за того, что мальчики пришли в 11 микрорайон из другого района.

В Актау поводом для составления административного протокола стало обращение в полицию мамы пострадавшего 10-летнего мальчика, передает газета "Лада".

Пострадавших детей, по словам женщины, было двое, а конфликт возник из-за того, что мальчики пришли в 11 микрорайон из другого района. Детей, как рассказала женщина, избили и стреляли в них.

Личности участников инцидента, который произошел в 11 микрорайоне, по информации пресс-службы ДВД Мангистауской области, установлены. Ими оказались 13- и 15-летние подростки.

- У них изъят игрушечный пистолет с пластиковыми гранулами. По данному факту составлен административный протокол по части 1 статьи 127 КоАП РК (Невыполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей), - сообщили в ведомстве.

В качестве наказания по данной статье предусмотрен штраф в размере семи месячных расчетных показателей (15 883 тенге).


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