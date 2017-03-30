Родителям подростков, устроивших стрельбу из игрушечного пистолета в Актау, грозит штраф
30 марта 2017, 13:57
Конфликт возник из-за того, что мальчики пришли в 11 микрорайон из другого района.
В Актау поводом для составления административного протокола стало обращение в полицию мамы пострадавшего 10-летнего мальчика, передает газета "Лада".
Пострадавших детей, по словам женщины, было двое, а конфликт возник из-за того, что мальчики пришли в 11 микрорайон из другого района. Детей, как рассказала женщина, избили и стреляли в них.
Личности участников инцидента, который произошел в 11 микрорайоне, по информации пресс-службы ДВД Мангистауской области, установлены. Ими оказались 13- и 15-летние подростки.
- У них изъят игрушечный пистолет с пластиковыми гранулами. По данному факту составлен административный протокол по части 1 статьи 127 КоАП РК (Невыполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей), - сообщили в ведомстве.
В качестве наказания по данной статье предусмотрен штраф в размере семи месячных расчетных показателей (15 883 тенге).
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