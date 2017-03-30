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Автомобили Mercedes будут собирать в России по полному циклу

30 марта 2017, 14:01

Компания Mercedes-Benz намеревается наладить в России производство автомобилей по полному циклу: от сварки кузовов до покраски и финальной сборки.

Завод в Подмосковье начнет работу в 2019 году. Концерн Daimler, в который входит Mercedes-Benz, вложит в строительство предприятия 250 миллионов евро. Его партнером в этом проекте станет КамАЗ. Строительство завода стартует в 2018 году.

Ожидается, что на заводе будут выпускаться седаны Mercedes-Benz E-Class и несколько кроссоверов. На первом этапе объем производства составит 25 — 30 тысяч автомобилей в год.


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