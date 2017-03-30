О расширении приграничного сотрудничества на казахстанско-узбекской границе

По сообщению пресс-службы КГД Министерства финансов РК, в ходе встречи президентов Казахстана и Узбекистана 23 марта т.г. в г. Астана была достигнута договоренность о расширении приграничного сотрудничества двух стран.

В рамках данного процесса подписан Протокол о внесении изменений и дополнений в Протокол к Соглашению между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о пунктах пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу от 4 сентября 2006 года, в котором пункты пропуска «Капланбек», «Казыгурт» и «Атамекен» переводятся с «двухстороннего» на «многосторонние», с «дневного» на «круглосуточный» режимом работы. Кроме того открыты пункты упрощенного пропуска «Целинный» и «Сырдарья». В настоящее время Астаной и Ташкентом прорабатывается вопрос о возможном строительстве дополнительных пунктов пропуска на казахстанско-узбекской границе.

Кроме того, протоколом совещания у Первого заместителя Премьер-Министра РК Мамина А.У. от 1 марта 2017 года Министерству по инвестициям и развитию поручено совместно с Министерствами: финансов, национальной экономики, иностранных дел, акиматом Южно-Казахстанской области и ПС КНБ разработать соответствующий проект Плана по реконструкции и модернизации действующих пунктов пропуска на казахстанско-узбекской границе. В рамках которого также предусмотрены по ремонту подъездных автодорог к пунктам пропуска, в т.ч. мостов и т.д. Соответствующий проект Плана разработан МИР совместно с КГД МФ РК и согласовывается с госорганами. Планируется, что всего будет реконструировано 5 пунктов пропуска в Южно-Казахстанской области: 3 - в 2018 году, 2 - в 2019 году.

Справочно:

Протяженность линии границы с Республикой Узбекистан в Южно-Казахстанской области составляет 958,76 км.

ЮКО граничит с тремя областями Узбекистана (Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская).

В составе Департамента государственных доходов по Южно-Казахстанской области:

- 3 внутренних таможенных поста: «Шымкент-ЦТО», СЭЗ «Оңтүстік», «Туркестан»;

- 6 таможенных постов расположенных на границе с Республикой Узбекистан: «Казыгурт», «Жибек Жолы», «Капланбек», «станция Сарыагаш», «Б. Конысбаев», «Атамекен»;

- 1 таможенный пост в международном аэропорту города Шымкент.

Приграничные таможенные посты имеют соответствующую инфраструктуру и оснащены всеми современными электронными средствами таможенного контроля, что позволяет в минимальные сроки провести таможенное оформление и таможенный контроль товаров и транспортных средств, пересекающих таможенную границу ЕАЭС.

Таможенный пост Жибек-Жолы является автомобильным пунктом пропуска, расположен в поселке Жибек жолы Сарыагашского района Южно-Казахстанской области. Создан в 1992 году согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Казахстан от 30 октября 1992 года № 906 «О пунктах пропуска в Республике Казахстан». Является ключевым пунктом пропуска, через который перемещаются основные пассажирские потоки. Среднее количество физических лиц пересекающих таможенную границу Евразийского экономического союза через пункт пропуска Жибек-Жолы в сутки превышает 14 тыс. физических лиц. Данная пропускная способность достигнута путем реконструкции таможенного поста, которая была произведена в 2009 году посредством строительства пассажирского терминала.

В соответствии с Соглашением с Республикой Узбекистан имеет статус международный, что позволяет пересекать таможенную границу ЕАЭС через данный пункт пропуска транспортным средствам и гражданам любой страны.

За 2016 год таможенную границу через ТП «Жибек жолы» пересекло: физических лиц - 5 224 222 лиц (в 2015г. - 4 228 805 лиц); оформлено 961 пассажирских таможенных деклараций (в 2015г. - 188 ПТД); легковых автотранспортных средств - 2 785 единиц (в 2015г. - не пересекали).

Таможенный пост Капланбек является автомобильным пунктом пропуска, расположен в городе Сарыагаш Южно-Казахстанской области. Создан в 1993 году. Первоначальное название поста Учхоз-Капланбек, входил в состав таможенного поста Жибек-Жолы, как контрольно-пропускной пункт. Как отдельный таможенный пост начал функционировать в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 2004 года № 238 «Об утверждении Перечня пунктов пропуска автотранспортных средств через Государственную границу Республики Казахстан и постов транспортного контроля на территории Республики Казахстан». С целью повышения пропускной способности в 2006 году осуществлена реконструкция пункта пропуска «Капланбек».

Является ключевым пунктом пропуска, через который перемещаются основные автомобильные потоки, пересекающие таможенную границу ЕАЭС на грузовых автотранспортных средствах. В 2016 году через таможенный пост Капланбек таможенную границу ЕАЭС пересекло более 28 тыс. грузовых и легковых автотранспортных средств, 1 850 тыс. физических лиц.

В соответствии с Соглашением с Республикой Узбекистан имеет статус двухсторонний, что позволяет пересекать таможенную границу ЕАЭС через данный пункт пропуска транспортным средствам и гражданам Республики Казахстан и Республики Узбекистан.

В 2016 году в 2016г. товарооборот с РУ через данный таможенный «Капланбек» пост составил 127,2 млн. долларов США (в 2015г. - 23,3 млн. долларов США). Рост товарооборота объясняется увеличением ввоза из Республики Узбекистан овощей и фруктов автомобильным транспортом.

Таможенный пост Казыгурт является автомобильным пунктом пропуска, расположен в селе Жемисти, на расстоянии 300 м. от основной трассы М-39 «Термез-Алматы» Сарыагашского района Южно-Казахстанской области. Создан Приказом Таможенного Комитета Министерства государственных доходов Республики Казахстан №36с от 30 декабря 2000 года за счет внутреннего перераспределения, путем сокращения штатной численности таможенного поста Жибек-Жолы.

В соответствии с Соглашением с Республикой Узбекистан имеет статус двухсторонний.

В 2016 году через таможенный пост Казыгурт таможенную границу ЕАЭС пересекло более 9 тыс. легковых и 800 грузовых автотранспортных средства, более 785 тыс. физических лиц. Низкое количество перемещения грузовых транспортных средств объясняется введением ограничения со стороны Республики Узбекистан в связи с ремонтом дороги.

Таможенный пост им. Бауржана Конысбаева является автомобильным пунктом пропуска, расположен в поселке Ески Корган, Актюбинский аульный округ Сарыагашского района Южно-Казахстанской области. В 1993 году входил в структуру таможенного поста Жибек-Жолы как контрольно-пропускной пункт. Как отдельный таможенный пост начал функционировать в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 2004 года № 238 «Об утверждении Перечня пунктов пропуска автотранспортных средств через Государственную границу Республики Казахстан и постов транспортного контроля на территории Республики Казахстан».

В соответствии с Соглашением с Республикой Узбекистан имеет статус международный. С целью повышения пропускной способности в 2004 году осуществлена реконструкция пункта пропуска.

В 2016 году через таможенный пост им. Б. Конысбаева таможенную границу ЕАЭС пересекло более 42 тыс. грузовых и 11 тыс. легковых автотранспортных средства. Является одним из ключевых таможенных постов, поскольку через данный пункт пропуска таможенную границу ЕАЭС пересекают товары и транспортные средства, следующие из дальнего зарубежья (Иран, Турция и т.д.) транзитом по территории Республики Казахстан и стран ЕАЭС.