Централизованная торговля электроэнергией в ЕАЭС будет организована с использованием существующих торговых площадок Союза

Реализация проекта по формированию общего электроэнергетического рынка (ОЭР) Евразийского экономического союза пройдет с использованием существующих торговых площадок стран интеграционного объединения. Об этом договорились участники 13-го заседания профильного Подкомитета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) под председательством директора Департамента энергетики ЕЭК Леонида Шенца.

«Ключевая задача Подкомитета - подготовить свод правил для функционирования ОЭР Союза», - отметил Леонид Шенец. Запуск общего рынка будет способствовать росту прозрачности ценообразования, снижению темпов роста цен на электроэнергию для конечных потребителей и созданию благоприятных условий для инвестирования в объекты электроэнергетики, напомнил директор Департамента энергетики ЕЭК.

Ранее в целях организации централизованной торговли электроэнергией в рамках ОЭР Союза, главы государств стран ЕАЭС поручили изучить вопрос использования уже существующих торговых площадок либо создания новой.

На территории ЕАЭС сегодня действуют три площадки, специализирующиеся на торговле электроэнергией. Это казахстанское АО «КОРЭМ» («Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности») и две российские структуры: АО «Московская энергетическая биржа» и АО «АТС» (Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии).

Эксперты пришли к выводу, что вместо создания новой, целесообразно задействовать платформу уже существующих структур. Таким образом, расходы стран-партнеров по ЕАЭС на выполнение мероприятий по формированию ОЭР Союза, будут существенно оптимизированы. В случае необходимости дополнительных затрат, в том числе для технической модернизации площадок, планируется задействовать внебюджетные источники.

Оба эти решения отражены в проекте соответствующего распоряжения Евразийского межправительственного совета.

Обсуждение планируется продолжить по ряду других аспектов, обозначенных в Концепции формирования ОЭР Союза, которая была ранее одобрена главами государств ЕАЭС. Главным образом, это вопросы, связанные с функциональной структурой ОЭР Союза.

Так обсуждаются подходы к организации централизованной торговли электроэнергией по срочным контрактам и «на сутки вперед» в рамках ОЭР Союза. В частности, это вопрос унифицированной стороны (коммерческого оператора, осуществляющего функции финансовых расчетов на рынке). Речь идет о локализации специфики внутреннего рынка и обеспечения взаимодействия его участников с инфраструктурой. Также рассматривается вопрос формирования кривых спроса и предложений от тех государств Союза, где организованного рынка электроэнергии нет (Армения, Беларусь и Кыргызстан). К единому мнению эксперты пока не пришли по вопросу урегулирования отклонений фактических трансграничных поставок электроэнергии от плановых.

Эти и другие вопросы будут обсуждаться на следующем заседании Подкомитета, которое запланировано на апрель.

Справка:

Подкомитет по формированию общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС) учрежден при Консультативном комитете по электроэнергетике при Коллегии ЕЭК. Членами Подкомитета являются представители уполномоченных органов, бизнес-структур, заинтересованных организаций, научного сообщества и эксперты государств Союза.

Согласно решению президентов стран ЕАЭС от 2015 года, торговля электроэнергией на ОЭР Союза осуществляется в том числе благодаря взаимной торговле между участниками ОЭР Союза на централизованных торгах, в том числе на торгах на сутки вперед на соответствующем этапе формирования общего электроэнергетического рынка Союза при условии экономической целесообразности.

Торговля «на сутки вперед» основана на механизме конкурентного ценообразования - аукциона ценовых заявок покупателей и продавцов электроэнергии. Проводится ежедневно за сутки до реального времени и одновременно на каждый час суток. По результатам аукциона формируются сбалансированные плановые почасовые объемы потребления и производства, определяются равновесные цены на каждый час суток с учетом системных ограничений и потерь электроэнергии при передаче.

При этом, цена зависит от часа суток, дня недели, периода года. Главный критерий, по которому отбираются поставщики электроэнергии на ближайшие сутки, - конкурентоспособность ценовых заявок. Это дает поставщикам электроэнергии прямую экономическую заинтересованность в использовании всех своих технологических возможностей для снижения стоимости.

Создание общего электроэнергетического рынка ЕАЭС позволит более эффективно использовать энергетический потенциал Союза, повысить устойчивость энергетического сектора и его инфраструктуры к внешним и внутренним воздействиям, обеспечит устойчивое развитие экономик и энергобезопасности стран Союза. Формирование ОЭР Союза положительно повлияет на надежность функционирования электроэнергетических комплексов государств ЕАЭС.