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Китайский грузовик и "индийский рикша" столкнулись в Алматы

30 марта 2017, 14:17

Пострадал водитель рикши.

В Алматы на ул.Жарокова произошло ДТП с участием китайского грузовика Forland и мото-рикши, передает Zakon.kz.

Водитель грузовика двигался вниз по ул.Жарокова в левом крайнем ряду. Ниже ул.Габдуллина он стал совершать левый поворот во дворы. И в этот момент в левое колесо машины врезался так называемый мото-рикша (не так давно в городе появились маленькие желтые машинки, очень напоминающие индийский тук тук). От удара последний опрокинулся на бок.

Как рассказал водитель грузовика, возможно, водитель рикши не успел затормозить и хотел объехать его по трамвайным путям, либо он изначально двигался по трамвайным путям (движение по попутным трамвайным путям не запрещено).

В ДТП пострадал водитель "тук тука". Из него, к слову, после ДТП вытекло топливо. Водитель грузовика достал песок, и посыпал топливо, отключив аккумулятор маленького мото-транспорта.



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