В Интернете назвали самого красивого мальчика планеты
30 марта 2017, 14:23
Пришло время узнать, кого пользователи Сети считают самым красивым мальчиком планеты.
О самой красивой девочке в мире знают многие. Кристина Пименова, девочка из России, уже с малых лет завоевала внимание со всего мира. Пришло время узнать, кого пользователи Сети считают самым красивым мальчиком планеты.
Им назвали Уильяма Франклина-Миллера, которому 25 марта исполнилось 13 лет. На самом деле, мальчик уже с 8 лет находится под объективами камер и чувствует себя на подиуме, как рыба в воде. Об Уильяме мир узнал не так давно. Одна девочка из Японии разместила его фото на своей странице в Твиттере. Пост сию секунду начал набирать сотни репостов и лайков. Можно сказать, на следующее утро мальчик проснулся знаменитым.
Количество подписчиков начало расти, в том числе и в Инстаграм. Сам Уильям признается, что к модельной карьере он относится достаточно прохладно. По-настоящему он бы хотел заниматься актерской деятельностью. Чем, в принципе, и занят. Уильям снимается в одном сериале.
Мы думаем, что Уильяма ждет головокружительная карьера в модельном бизнесе. Ну а пока мы полюбуемся его фотографиями в Инстаграм.
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