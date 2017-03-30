В Интернете назвали самого красивого мальчика планеты

О самой красивой девочке в мире знают многие. Кристина Пименова, девочка из России, уже с малых лет завоевала внимание со всего мира. Пришло время узнать, кого пользователи Сети считают самым красивым мальчиком планеты.





Им назвали Уильяма Франклина-Миллера, которому 25 марта исполнилось 13 лет. На самом деле, мальчик уже с 8 лет находится под объективами камер и чувствует себя на подиуме, как рыба в воде. Об Уильяме мир узнал не так давно. Одна девочка из Японии разместила его фото на своей странице в Твиттере. Пост сию секунду начал набирать сотни репостов и лайков. Можно сказать, на следующее утро мальчик проснулся знаменитым.













Количество подписчиков начало расти, в том числе и в Инстаграм. Сам Уильям признается, что к модельной карьере он относится достаточно прохладно. По-настоящему он бы хотел заниматься актерской деятельностью. Чем, в принципе, и занят. Уильям снимается в одном сериале.













Мы думаем, что Уильяма ждет головокружительная карьера в модельном бизнесе. Ну а пока мы полюбуемся его фотографиями в Инстаграм.







