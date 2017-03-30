Медиация в гражданском судопроизводстве

В современном мире, жизнь людей неизбежно связана со стрессами и спорами, возрастает число конфликтов в обществе, все чаще граждане направляются в суд для урегулирования своих споров и конфликтов. Ежегодное число людей вовлеченных в судебные процессы растет из года в год.

В условиях проведения реформы процессуального законодательства институту медиации отводится ведущая роль как одному из способов быстрого и взаимовыгодного разрешения споров. На основе взаимных уступок стороны спора могут прийти к наиболее приемлемому решению, которое будет отвечать интересам обоих сторон, что одновременно будет способствовать как оздоровлению гражданского общества «без конфликтов», так и существенно разгрузит суды.

Преимущества таких способов разрешения споров очень наглядны: возникший конфликт не становится достоянием общественности, его разрешение не требует больших расходов и времени, учитываются интересы обеих сторон, достигнутые соглашения исполняются чаще, чем судебные решения, сохраняются нормальные человеческие и партнерские отношения, репутация и уважение в деловой среде.

Одним из самых актуальных нововведений нового Гражданского- процессуального кодекса является расширение применения примирительных процедур и альтернативных способов разрешения судебных споров.

В новом Гражданском процессуальном кодексе от 31 октября 2015, законодателем учтен международный опыт, а также начальный опыт внедрения института медиации. Так в новом ГПК РК примирению сторон отведена отдельная глава, в которой указаны формы и порядок примирительных процедур.

Стороны могут окончить спор путем заключения мирового, медиативного соглашения, а также соглашения об урегулирования спора в порядке партисипативной процедуры.

В сфере гражданских правоотношений подразумевается использовать подготовку дела к судебному разбирательству в качестве основной платформы для примирительных процедур и мирного разрешения дела.

Судья в гражданском судопроизводстве, разъясняет сторонам право разрешить спор примирительными процедурами, и всячески содействует им в урегулировании споров на всех стадиях процесса. В статье 48 нового ГПК РК под примирительными процедурами подразумеваются: заключение мирового соглашения, соглашение об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации, соглашение урегулирования спора в порядке партисипативной процедуры. На стадии подготовки дела к судебному разбирательству, судья разъясняя права сторонам, сообщает им о возможности разрешить дело мировым соглашением, в порядке партисипативной процедуры или разрешить в порядке медиации. Мировое соглашение заключается на условиях взаимных уступок между двумя сторонами, определяются права и обязанности сторон по спорному правоотношению, сведения об условиях, размере и сроках выполнения обязательств. В тексте соглашения могут содержаться условия об отсрочке или рассрочке исполнения обязательств ответчиком, о полном или частичном прощении либо признании долга.

Если интститут мирового соглашения известен давно, то соглашения об урегулировании спора в порядке медиации и в порядке партисипативной процедуры являются новыми институтами.

К заключению медиативного соглашения стороны приходят при содействии профессионального медиатора либо судьи. Стороны могут ходатайствовать о проведении медиации судьей, в производстве которого находится данное гражданское дело.

В соответствии с Законом РК «О медиации» сферой применения медиации определены споры и конфликты в гражданских, трудовых, семейных и иных правоотношениях с участием физических и юридических лиц, а также рассматриваемые в ходе уголовного производства по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести. В гражданском судопроизводстве медиация — это примирительная процедура урегулирования спора (конфликта) между сторонами судебного процесса при содействии судьи, осуществляющего примирительные процедуры. Урегулировать спор в порядке медиации стороны могут в суде первой и апелляционной, кассационной инстанции заявив ходатайство. В качестве медиатора в первой инстанции могут выступать судья в производстве которого находится данное дело, либо другой судья. В апелляционной инстанции медиатором выступает один из судей коллегиального состава суда. Принципами медиации являются конфиденциальность, равноправие сторон, взаимоуважение, добровольность, объективность, нейтральность и беспристрастность медиатора, а также прозрачность процедуры. Окончательное решение не может быть принято, если одну из сторон оно не удовлетворяет. Заключение соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации означает примирение сторон. Судья проверяет содержание соглашения, а также выносит определение о его утверждении и прекращении производства по делу. Если стороны по каким либо причинам не смогут решить свой спор в процедуре медиации или суд не утверждает содержание соглашения, то производство по делу возобновляется и разбирательство дела проводится в общем порядке. Исполнение соглашения об урегулировании спора в порядке медиации, утвержденного судом, производится по правилам мирового соглашения.

Если дело закончилось соглашением об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или партисипативной процедуры сумма государственной пошлины подлежит возврату в судах первой и апелляционной инстанций — в полном объеме, в суде кассационной инстанции — в размере 50 процентов.

Институт медиации широко распространен в Европе, Америке и Австралии, а в Казахстане это относительно новая процедура примирения. Создав институт медиации в Республике Казахстан с 2011 года, государство всячески поддерживает этот вид примирительных процедур.

Распоряжением Председателя Верховного Суда от 26 января 2017 года утверждено положение о реализации пилотного проекта по внедрению досудебного урегулирования споров (конфликтов) по отдельным категориям споров в порядке медиации.

Целью пилотного проекта является внедрение в гражданское судопроизводство досудебного урегулирования отдельных категорий споров (конфликтов) в порядке медиации.

Задачами пилотного проекта являются расширение сферы применения примирительных процедур; минимизация судебных расходов граждан; выявление заинтересованности населения во внесудебном урегулировании спора (конфликта).

Категория споров (конфликтов), по которым необходимо проведение медиации: Т

1) в интересах ребенка (об определении места жительства ребенка, об определении порядка общения родителя с ребенком, об отобрании ребенка от других лиц, о взыскании алиментов на содержание совершеннолетних детей, обучающихся в системе общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, в системе высшего образования по очной форме обучения в возрасте до 21 года);

2) трудовые, по которым не предусмотрено обязательное досудебное обращение в согласительную комиссию в порядке пункта 1 статьи 159 Трудового кодекса Республики Казахстан;

3) наследственные;

4) возникающие между соседями об определении границ земельного участка, о заливе квартир;

5) о выселении, по вопросам управления кондоминиумом;

6) о расторжении брака и разделе имущества;

7) по договорам займа;

8) страховые.

В рамках введенного в действие с 01 января 2016 года Гражданского процессуального Кодекса Республики Казахстан в судах открыты и оборудованы кабинеты для проведения примирительных процедур в порядке судебной медиации.

Проводятся мероприятия разъяснительного характера среди населения региона по применению альтернативных способов разрешения споров. В этой связи во всех зданиях судов области оформлены соответствующие информационные стенды с разъяснением порядка применения примирительных процедур в суде, возможности внесудебного урегулирования споров возникающих из гражданских, трудовых, семейных и иных правоотношений, порядок и место обращения в случае волеизъявления граждан разрешить спор во внесудебном порядке и реестр непрофессиональных медиаторов.

Данные мероприятия направлены на развитие института медиации, как механизма предупреждения, разрешения социальных и правовых конфликтов, досудебного урегулирования споров, популяризацию института медиации среди населения, как перспективного и альтернативного способа разрешения конфликтов и споров без участия судов и правоохранительных органов и т.д.

Судья Алматинского районного

суда города Астаны Тагажаева А.Б.