Рекордный заезд «наземной ракеты» отложили на год

Создатели проекта Bloodhound SSC, строящие сверхзвуковой автомобиль для установления нового рекорда скорости на земле, объявили об изменении планов. Заезд в Южной Африке, в ходе которого «наземная ракета» SSC (Supersonic Car) должна разогнаться до 800 миль в час (1287,48 км/ч), перенесли со второй половины 2017-го на лето 2018 года.





Как пояснил директор Bloodhound, британский предприниматель Ричард Нобл, интерес крупных компаний к SSC растет и в ближайшее время будет объявлено о партнерстве с глобальной IT-компанией и известным фэшн-брендом. Также ведутся переговоры по ряду других спонсорских сделок. Иными словами, «Бладхаунд» пока не решил свои финансовые проблемы, из-за которых проекту уже грозила заморозка.





В прошлом году генеральным спонсором и официальным автомобильным партнером Bloodhound SSC стала китайская Geely Auto. Одновременно с ливреи автомобиля исчез логотип Jaguar, хотя ранее британский автопроизводитель подготовил для SSC машины поддержки, участвовал в испытаниях парашюта, который будет использоваться в качестве тормоза, и самое главное, предоставил свой 5,0-литровый V8 с механическим нагнетателем, который обеспечивал работу гидравлических систем и окислительного насоса, подающего 40 литров топлива в секунду.





В настоящее время силовую установку Bloodhound SSC модернизируют. Ее основными элементами останутся реактивный двигатель Rolls-Royce EJ200 от истребителя Eurofighter Typhoon и ракетный двигатель Nammo, но общая мощность вырастет. Предварительно она оценивалась примерно в 135 тысяч лошадиных сил.





По первоначальному плану пилот Энди Грин должен был стартовать на Bloodhound SSC 27 октября 2017 года. В этот же день 20 годами ранее он же установил на болиде Trust нынешний рекорд наземной скорости, составляющий 763,035 миль в час (1228 км/ч). Если он возьмет заявленную планку в 800 миль в час, следующей целью проекта станет разгон до 1000 миль в час (1609,34 км/ч).



