На пунктах пропуска на казахстанско-узбекской границе проведут реконструкцию и изменят режим работы

В Астане во время встречи президентов Казахстана и Узбекистана 23 марта была достигнута договоренность о расширении приграничного сотрудничества двух стран, сообщает пресс-служба Комитета госдоходов МФ РК, передает Zakon.kz.

«В рамках данного процесса подписан Протокол о внесении изменений и дополнений в Протокол к Соглашению между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о пунктах пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу от 4 сентября 2006 года, в котором пункты пропуска «Капланбек», «Казыгурт» и «Атамекен» переводятся с «двухстороннего» на «многосторонние», с «дневного» на «круглосуточный» режимом работы», - говорится в сообщении.

Кроме того открыты пункты упрощенного пропуска «Целинный» и «Сырдарья».

В настоящее время также прорабатывается вопрос о возможном строительстве дополнительных пунктов пропуска на казахстанско-узбекской границе.

Кроме того, протоколом совещания у первого заместителя Премьер-министра РК А.Мамина министерству по инвестициям и развитию поручено совместно с министерствами финансов, национальной экономики, иностранных дел, акиматом Южно-Казахстанской области и ПС КНБ разработать соответствующий проект плана по реконструкции и модернизации действующих пунктов пропуска на казахстанско-узбекской границе. В рамках которого также предусмотрены по ремонту подъездных автодорог к пункта пропуска, в т.ч. мостов и т.д.

«Соответствующий проект Плана разработан МИР совместно с КГД МФ РК и согласовывается с госорганами. Планируется, что всего будет реконструировано 5 пунктов пропуска в Южно-Казахстанской области: 3 - в 2018 году, 2 - в 2019 году», - отметили в КГД.

В составе Департамента государственных доходов по Южно-Казахстанской области находятся 3 внутренних таможенных поста: «Шымкент-ЦТО», СЭЗ «Оңтүстік», «Туркестан»; 6 таможенных постов расположенных на границе с Республикой Узбекистан: «Казыгурт», «Жибек Жолы», «Капланбек», «станция Сарыагаш», «Б. Конысбаев», «Атамекен»; 1 таможенный пост в международном аэропорту города Шымкент.

Приграничные таможенные посты имеют соответствующую инфраструктуру и оснащены всеми современными электронными средствами таможенного контроля, что позволяет в минимальные сроки провести таможенное оформление и таможенный контроль товаров и транспортных средств, пересекающих таможенную границу ЕАЭС.