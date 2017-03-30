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Новости за сегодня

Кул-Мухаммед: После нового закона повысили в должности более 6 тысяч госслужащих

 

После вступления в силу нового закона о госслужбе повышение получили более 6 000 госслужащих. Об этом сообщил первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Мухтар Кул-Мухаммед на партийных слушаниях по вопросу реализации реформы госслужбы, пишет МИА Казинформ.

«С момента принятия нового закона о государственной службе прошло около года и наблюдается положительная тенденция. Можно подвести итоги, как действует этот закон, в каком нуждается совершенствовании. После его принятия повышение получили уже свыше 6 000 государственных служащих. Потому что новая карьерная модель основана на принципе меритократии и позволяет перемещаться на вышестоящие должности исключительно с нижестоящих должностей», - сказал М.Кул-Мухаммед.

Первый зампред партии отметил, что из 15 шагов «Плана нации», посвященных формированию профессионального государственного аппарата, 14 уже полностью реализованы. Кроме того, по инициативе главы государства в Конституцию были внесены исторические поправки, заложившие основу принципиально новой модели государственного управления. Значительно расширены полномочия исполнительной власти и, вместе с тем, возросла и ответственность государственных служащих всех уровней за принимаемые ими решения.

М.Кул-Мухаммед подчеркнул, что первая обязанность госслужащего - честное служение народу. Каждый госслужащий должен качественно выполнять свою работу, повышать свою квалификацию.

Напомним, Закон РК «О государственной службе Республики Казахстан» от 23 ноября 2015 года вступил в силу с 1 января 2016 года.

 

30 марта 2017, 14:31
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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