В Алматы водителя-наркомана на 11 лет лишили водительских прав
30 марта 2017, 14:38
Водитель совершил столкновение с тремя машинами.
В Алматы 47-летнего мужчину на 11 лет лишили водительских прав, передает Zakon.kz.
Как было установлено, мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, сел за руль своего авто марки Lada. Двигаясь по ул.Шаляпина, он столкнулся с припаркованными автомобилями Toyota и Kia. После этого пьяный водитель продолжил движение, и, проехав некоторое расстояние, врезался в попутный автомобиль Subaru.
Сотрудниками полиции был составлен ряд административных протоколов, дело направили в суд. На слушание нарушитель не явился.
Решением Специализированного межрайонного административного суда Алматы, 47-летний мужчина признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных статьями 608 и 611 КРК об АП. И окончательно ему назначено наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 11 лет.
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