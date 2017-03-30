В Алматы водителя-наркомана на 11 лет лишили водительских прав

В Алматы 47-летнего мужчину на 11 лет лишили водительских прав , передает , передает Zakon.kz





Как было установлено, мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, сел за руль своего авто марки Lada. Двигаясь по ул.Шаляпина, он столкнулся с припаркованными автомобилями Toyota и Kia. После этого пьяный водитель продолжил движение, и, проехав некоторое расстояние, врезался в попутный автомобиль Subaru.





Сотрудниками полиции был составлен ряд административных протоколов, дело направили в суд. На слушание нарушитель не явился.





Решением Специализированного межрайонного административного суда Алматы, 47-летний мужчина признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных статьями 608 и 611 КРК об АП. И окончательно ему назначено наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 11 лет.