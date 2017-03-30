Юношеская сборная Казахстана дважды обыграла «Снежных Барсов»

30 марта 2017, 15:06

В первом матче хоккеисты сборной Казахстана U-18 выиграли со счетом 5:2.

Юношеская сборная Казахстана в рамках подготовки к чемпионату мира-2017, который состоится в словенском Бледе с 7 по 13 апреля, провела два контрольных поединка со столичной командой «Снежные Барсы» и в обоих матчах одержала победы, пишет icehockey.kz.

В первом матче хоккеисты сборной Казахстана U-18 выиграли со счетом 5:2. Шайбами в составе сборной отметились: Максим Мухаметов, Артур Гатиятов (дубль), Андрей Буяльский и Валерий Орехов.

Во второй встрече юноши также оказались сильнее — 5:0. Голы на свой счет записали: Артур Гатиятов (дубль), Давид Макуцкий, Батырлан Муратов и Даниил Субботин.

Фото: www.hcbarys.kz


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