Проблемные вопросы предпринимателей - заемщиков и вкладчиков АО «Казинвестбанк» на контроле
После отзыва лицензии у АО «Казинвестбанк» в НПП поступают обращения предпринимателей с просьбами о содействии в урегулировании возникших проблем.
В частности, имеют место следующие проблемные вопросы:
первое - необходимость высвобождения залогового имущества по погашенным кредитам;
второе - предоставление отсрочки по выплате налогов предпринимателям, имеющим денежные средства на счетах в АО «Казинвестбанк»;
третье - возможность зачета взаимных требований;
четвертое - текущая работа по обслуживанию займов;
пятое - ускорение передачи активов и обязательств АО «Казинвестбанк» другому банку.
На сегодня, фактически, 2 вопроса решено.
1. Национальный банк РК предоставил официальное письмо в Национальную палату о возможности возврата залогодателю имущества, выступавшего в качестве обеспечения по займу, в случае полного погашения задолженности. В настоящее время уже удовлетворены требования ряда клиентов, и высвобождено залоговое имущество в АО «Казинвестбанк».
2. В отношении ускорения передачи активов АО «Казинвестбанк» другому финансовому институту Национальным банком предоставлен официальный ответ о том, что вопрос о проведении операции по одновременной передаче активов и обязательств другому банку согласован и к настящему времени уже осуществлен выбор потенциального банка-приобретателя.
Национальный банк сообщает, что данный вопрос находится на особом контроле, и Национальным банком, временной администрацией и потенциальным банком приобретателем принимаются все необходимые меры для скорейшего завершения операции.
В частности, Национальным банком РК разработаны критерии для переуступки кредитного портфеля конечного заемщика, проводится мониторинг платежной дисциплины конечных заемщиков. Принято решение вынести на рассмотрение Государственной комиссии по модернизации экономики РК вопрос о перераспределении активов и обязательств АО «Казинвестбанк» другому банку.
После передачи активов АО «Казинвестбанк» другому финансовому институту, многие обозначенные выше проблемы будут решаться оперативнее.
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