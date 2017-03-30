Проблемные вопросы предпринимателей - заемщиков и вкладчиков АО «Казинвестбанк» на контроле

После отзыва лицензии у АО «Казинвестбанк» в НПП поступают обращения предпринимателей с просьбами о содействии в урегулировании возникших проблем.

В частности, имеют место следующие проблемные вопросы:

первое - необходимость высвобождения залогового имущества по погашенным кредитам;

второе - предоставление отсрочки по выплате налогов предпринимателям, имеющим денежные средства на счетах в АО «Казинвестбанк»;

третье - возможность зачета взаимных требований;

четвертое - текущая работа по обслуживанию займов;

пятое - ускорение передачи активов и обязательств АО «Казинвестбанк» другому банку.

На сегодня, фактически, 2 вопроса решено.

1. Национальный банк РК предоставил официальное письмо в Национальную палату о возможности возврата залогодателю имущества, выступавшего в качестве обеспечения по займу, в случае полного погашения задолженности. В настоящее время уже удовлетворены требования ряда клиентов, и высвобождено залоговое имущество в АО «Казинвестбанк».

2. В отношении ускорения передачи активов АО «Казинвестбанк» другому финансовому институту Национальным банком предоставлен официальный ответ о том, что вопрос о проведении операции по одновременной передаче активов и обязательств другому банку согласован и к настящему времени уже осуществлен выбор потенциального банка-приобретателя.

Национальный банк сообщает, что данный вопрос находится на особом контроле, и Национальным банком, временной администрацией и потенциальным банком приобретателем принимаются все необходимые меры для скорейшего завершения операции.

В частности, Национальным банком РК разработаны критерии для переуступки кредитного портфеля конечного заемщика, проводится мониторинг платежной дисциплины конечных заемщиков. Принято решение вынести на рассмотрение Государственной комиссии по модернизации экономики РК вопрос о перераспределении активов и обязательств АО «Казинвестбанк» другому банку.

После передачи активов АО «Казинвестбанк» другому финансовому институту, многие обозначенные выше проблемы будут решаться оперативнее.