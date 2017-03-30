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В рамках ЭКСПО-2017 в Астане пройдет форум «Энергия будущего»

30 марта 2017, 15:15

Форум пройдет по 12 тематическими сериям, которые посвящены глобальным энергетическим вызовам и проблемам.

В рамках ЭКСПО-2017 в Астане пройдет форум «Энергия будущего», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НК "Астана ЭКСПО-2017".

В глобальном событии примут участие видные политики, ученые с мировым именем, Нобелевские лауреаты, инвесторы, представители международных организаций и бизнес сообщества. Мероприятие откроется 29 июня и продлится весь выставочный период.

Форум пройдет по 12 тематическими сериям, которые посвящены глобальным энергетическим вызовам и проблемам. Заключительная серия состоится 4-5 сентября.

Итоговым документом форума станет «Манифест принципов и ценностей ЭКСПО-2017».

Фото: АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»


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