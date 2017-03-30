ЕЭК стремится получить статус наблюдателя в WP.29

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) будет ориентироваться на применение правил и требований ООН к транспортным средствам (Соглашение 1958 года, Глобальное соглашение 1998 года и Соглашение о периодических технических осмотрах 1997 года) при разработке и совершенствовании технических регламентов, норм и стандартов для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил директор Департамента технического регулирования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арман Шаккалиев по итогам заседания Всемирного форума для согласования Правил в области транспортных средств ООН (WP.29).

Арман Шаккалиев подчеркнул, что три из пяти стран Союза - Российская Федерация, Республика Беларусь и Республика Казахстан - уже присоединились к международным соглашениям, на основе которых строится деятельность Всемирного форума. Рекомендации и нормативные документы, разработанные экспертами WP.29 за более чем 60-летнюю историю работы этой международной организации, активно использовались при создании единого технического регламента Союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). Действие этого документа распространяется на все новые автомобили - как производимые, так и ввозимые на единую таможенную территорию Евразийского экономического союза.

В дальнейшем ЕЭК планирует более активно участвовать в работе экспертных групп WP.29 и готова присоединиться к этой авторитетной международной организации в качестве наблюдателя.

Заместитель директора Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Вячеслав Бурмистров принял участие в заседании группы по установлению технических требований к беспилотным автомобилям (ITS/AD), которое проходило рамках WP.29. Как отметил Вячеслав Бурмистров, внедрение роботизированных комплексов, управляющих движением транспорта, - это реальность завтрашнего дня. «Нам нужно уже сейчас думать, какие требования мы будем закладывать к производителям автопилотов и автомобилестроителям, внедряющим в автомобили все больше разнообразных электронных устройств», - отметил представитель ЕЭК.

Справка

Всемирный форум для согласования правил в области транспортных средств, известный также как WP.29 (ранее Рабочая группа по конструкции транспортных средств), был учрежден 6 июня 1952 года в рамках Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН). В соответствии с принятой резолюцией было рекомендовано создать рабочую группу экспертов, компетентных в области технических требований к транспортным средствам. На первом этапе рассматривались проблемы предупреждения дорожно-транспортных происшествий (активная безопасность).

Постепенно WP.29 и ее вспомогательные рабочие экспертные группы начали расширять сферу внимания. Кроме вопросов активной безопасности, стали обсуждаться темы, связанные со смягчением последствий дорожно-транспортных происшествий (пассивная безопасность), экологией и охраной окружающей среды, в том числе сохранение качества воздуха (загрязнение от выхлопных газов) и ограничение уровня воздействия шума от механических транспортных средств. На текущий момент эксперты WP.29 инициировали рассмотрение и принятие 125 правил ЕЭК ООН. В работе Всемирного форума участвуют представители более чем шестидесяти стран.

В настоящее время в сферу компетенции Всемирного форума WP.29 входят три соглашения: Соглашение 1958 года, Глобальное соглашение 1998 года и Соглашение о периодических технических осмотрах 1997 года. В рамках WP.29 работает ряд вспомогательных рабочих групп, в том числе по проблемам энергии и загрязнения окружающей среды (GRPE), по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG), по вопросам торможения и ходовой части (GRRF), по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE), по пассивной безопасности (GRSP), по вопросам шума (GRB), а также требований к беспилотным автомобилям (ITS/AD) и системам вызова экстренных оперативных служб.

Повседневное руководство деятельностью WP.29 осуществляется секретариатом ЕЭК ООН. Координацией работы WP.29 занимается руководящий комитет (WP.29/АС.2). В 2016 году заместителем председателя WP.29 назначен представитель Российской Федерации.

Сессии WP.29 проводятся на регулярной основе три раза в год.

К основным областям деятельности относятся следующие:

• активная безопасность транспортных средств и их частей (предупреждение столкновений);

• пассивная безопасность транспортных средств и их частей (стойкость конструкции к ударным нагрузкам);

• экологические соображения;

• соображения общей безопасности;

• специальные технические аспекты.