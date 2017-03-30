Спасатели сооружают защитные насыпи от паводка на окраинах Темиртау

В рамках противопаводковых мероприятий спасатели проводят усиление защитной насыпи на окраинах Темиртау, в регионе со степей начала прибывать вода, но угрозы затопления нет , передает , передает BNews.kz





Как сообщил руководитель УЧС города Арман Алпысбаев, первая вода пошла со степей, особенно активно таяние снега на территории поселка Актау, но там заранее были подготовлены территории к приему паводковых вод, поэтому угрозы затопления нет.





«Мы ежедневно мониторим ситуацию, вода уже пошла в районе поселка Актау, но проходит она в нужном направлении, потому что коллекторы и трубы все были прочищены, угрозы никакой нет», - сообщил А. Алпысбаев.





Территории частного сектор отсыпают песком. Сооружают защитные насыпи, которые должны предохранить дома от талой воды. Местные жители, которых в 2015 году серьезно затопило, отмечают, что в этом году грех жаловаться на отсутствие контроля, сотрудники ЧС и снег вывозили, и коллекторы чистили.





Подготовка крайних улиц Старого города к весенним паводкам началась в Темиртау еще зимой, с окраин города было вывезено около 30 000 кубометров снега. Сейчас, говорят специалисты, вся надежда на погоду, главное, чтобы не было заморозка, а потом резкого потепления.





В случае аварийных ситуаций сотрудники ДЧС призывают жителей области оповещать органы местного управления.



