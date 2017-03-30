Спасатели сооружают защитные насыпи от паводка на окраинах Темиртау
30 марта 2017, 15:30
Особенно активно таяние снега на территории поселка Актау.
В рамках противопаводковых мероприятий спасатели проводят усиление защитной насыпи на окраинах Темиртау, в регионе со степей начала прибывать вода, но угрозы затопления нет, передает BNews.kz.
Как сообщил руководитель УЧС города Арман Алпысбаев, первая вода пошла со степей, особенно активно таяние снега на территории поселка Актау, но там заранее были подготовлены территории к приему паводковых вод, поэтому угрозы затопления нет.
«Мы ежедневно мониторим ситуацию, вода уже пошла в районе поселка Актау, но проходит она в нужном направлении, потому что коллекторы и трубы все были прочищены, угрозы никакой нет», - сообщил А. Алпысбаев.
Территории частного сектор отсыпают песком. Сооружают защитные насыпи, которые должны предохранить дома от талой воды. Местные жители, которых в 2015 году серьезно затопило, отмечают, что в этом году грех жаловаться на отсутствие контроля, сотрудники ЧС и снег вывозили, и коллекторы чистили.
Подготовка крайних улиц Старого города к весенним паводкам началась в Темиртау еще зимой, с окраин города было вывезено около 30 000 кубометров снега. Сейчас, говорят специалисты, вся надежда на погоду, главное, чтобы не было заморозка, а потом резкого потепления.
В случае аварийных ситуаций сотрудники ДЧС призывают жителей области оповещать органы местного управления.
Фото: УЧС г.Темиртау
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