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В рамках ЭКСПО-2017 в Астане пройдет форум «Энергия будущего»

 

В рамках ЭКСПО-2017 в Астане пройдет форум «Энергия будущего», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».

В глобальном событии примут участие видные политики, ученые с мировым именем, Нобелевские лауреаты, инвесторы, представители международных организаций и бизнес сообщества. Мероприятие откроется 29 июня и продлится весь выставочный период.

Форум пройдет по 12 тематическими сериям, которые посвящены глобальным энергетическим вызовам и проблемам. Заключительная серия состоится 4-5 сентября.

Итоговым документом форума станет «Манифест принципов и ценностей ЭКСПО-2017».

 

30 марта 2017, 15:31
Источник, интернет-ресурс: АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017»

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